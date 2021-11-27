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Политолог прокомментировал слова начгенштаба Британии Ника Картера
Политолог прокомментировал слова начгенштаба Британии Ника Картера - РИА Новости, 27.11.2021
Политолог прокомментировал слова начгенштаба Британии Ника Картера
Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова главы генштаба Великобритании Ника Картера о якобы исходящих от России "угрозах", ответив, что Англия РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:40
2021-11-27T10:40
в мире
лондон
москва
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова главы генштаба Великобритании Ника Картера о якобы исходящих от России "угрозах", ответив, что Англия "даёт приют отъявленным бандитам и мошенникам".Ранее сообщалось, что Картер назвал Россию самой серьезной угрозой для Великобритании. При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь, упомянув лишь "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не приводят к войне. По его словам, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности"."Очередной военачальник полез в политику, и, разумеется, с разворотом на 180 градусов, мол, запад - это свет, а Россия - это тьма. Только скромно умолчал про то, что именно Англия даёт приют отъявленным бандитам и мошенникам, бегущим в Лондон от российского правосудия", - заявил Бальбек.Политолог также отметил, что дальше все идет по накатанной, "во всем виноваты русские, и никогда, ни в чем, и нигде не виноват запад". Он добавил, что Картер использовал стандартный набор слов про "коварство" Москвы."С нас, конечно, не убудет от того потока лжи, который выливает британский силовик. А то, что Англия для нас уже многовековой противник, и что бы мы ни делали, в их глазах все будет не так, об этом генерал, разумеется, умалчивает", - заключил Бальбек.
https://ria.ru/20211127/ugroza-1760997535.html
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в мире, лондон, москва, руслан бальбек, россия
10:40 27.11.2021
 
Политолог прокомментировал слова начгенштаба Британии Ника Картера

Политолог Бальбек: Англия "дает приют отъявленным бандитам"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова главы генштаба Великобритании Ника Картера о якобы исходящих от России "угрозах", ответив, что Англия "даёт приют отъявленным бандитам и мошенникам".
Ранее сообщалось, что Картер назвал Россию самой серьезной угрозой для Великобритании. При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь, упомянув лишь "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не приводят к войне. По его словам, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности".
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"Очередной военачальник полез в политику, и, разумеется, с разворотом на 180 градусов, мол, запад - это свет, а Россия - это тьма. Только скромно умолчал про то, что именно Англия даёт приют отъявленным бандитам и мошенникам, бегущим в Лондон от российского правосудия", - заявил Бальбек.
Политолог также отметил, что дальше все идет по накатанной, "во всем виноваты русские, и никогда, ни в чем, и нигде не виноват запад". Он добавил, что Картер использовал стандартный набор слов про "коварство" Москвы.
"С нас, конечно, не убудет от того потока лжи, который выливает британский силовик. А то, что Англия для нас уже многовековой противник, и что бы мы ни делали, в их глазах все будет не так, об этом генерал, разумеется, умалчивает", - заключил Бальбек.
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