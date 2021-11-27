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В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки
В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки - РИА Новости, 27.11.2021
В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки
За сутки в РФ подтверждены 1 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 271 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:34
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 271 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 239 смертей... За весь период по России умерло 271 531 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 96 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 70, в Московской области - 53.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки
В России от COVID-19 умерли 1239 пациентов за сутки