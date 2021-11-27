https://ria.ru/20211127/umershie-1761015914.html

В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки

В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки - РИА Новости, 27.11.2021

В России от COVID-19 умерли 1239 человек за сутки

За сутки в РФ подтверждены 1 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 271 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:34

2021-11-27T11:34

2021-11-27T11:34

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 1 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 271 531, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 239 смертей... За весь период по России умерло 271 531 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 96 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 70, в Московской области - 53.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии