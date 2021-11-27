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США испугались России и решили ограничить военные учения в Европе
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией - РИА Новости, 27.11.2021
США испугались России и решили ограничить военные учения в Европе
Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:22
2021-11-27T03:22
2021-11-27T03:22
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.Согласно этим данным, в качестве одного из возможных вариантов действий администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины, включая наращивание поставок военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Этот вариант также подразумевает ужесточение санкций против РФ.Другой возможный план действий, как пишет газета, предполагает "снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе". Эти учения, как отмечается в статье, продолжают провоцировать критику со стороны РФ. Данный план также подразумевает приостановку отправки американской военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html
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в мире, киев, сша, джо байден, вашингтон, россия
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
WSJ: США могут ограничить военные учения в Европе для недопущения конфронтации с Россией