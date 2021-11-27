Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/ucheniya-1760999287.html
США испугались России и решили ограничить военные учения в Европе
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией - РИА Новости, 27.11.2021
США испугались России и решили ограничить военные учения в Европе
Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:22
2021-11-27T03:22
в мире
киев
сша
джо байден
вашингтон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152195/72/1521957270_0:189:5484:3274_1920x0_80_0_0_5b86efc67e5bf5ba1afc01d52a766543.jpg
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.Согласно этим данным, в качестве одного из возможных вариантов действий администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины, включая наращивание поставок военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Этот вариант также подразумевает ужесточение санкций против РФ.Другой возможный план действий, как пишет газета, предполагает "снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе". Эти учения, как отмечается в статье, продолжают провоцировать критику со стороны РФ. Данный план также подразумевает приостановку отправки американской военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html
киев
сша
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152195/72/1521957270_264:203:4868:3656_1920x0_80_0_0_bb286f4851c2baf24fe44d92499a458f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, сша, джо байден, вашингтон, россия
03:22 27.11.2021
 
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией

WSJ: США могут ограничить военные учения в Европе для недопущения конфронтации с Россией

© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в свете сложившейся "напряженности" на границе РФ и Украины рассматривает несколько вариантов действий, включая возможность сокращения проводимых в Европе военных учений во избежание конфронтации с Москвой, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.
Согласно этим данным, в качестве одного из возможных вариантов действий администрация США рассматривает укрепление обороноспособности Украины, включая наращивание поставок военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Этот вариант также подразумевает ужесточение санкций против РФ.
Другой возможный план действий, как пишет газета, предполагает "снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе". Эти учения, как отмечается в статье, продолжают провоцировать критику со стороны РФ. Данный план также подразумевает приостановку отправки американской военной помощи Киеву.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 08:00
"Удар с двух направлений". Что Пентагон затеял у границ России
 
В миреКиевСШАДжо БайденВашингтонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Лента новостейМолния
Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса