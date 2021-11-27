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Таиланд запретит въезд путешественников из восьми стран Африки
Таиланд запретит въезд путешественников из восьми стран Африки - РИА Новости, 27.11.2021
Таиланд запретит въезд путешественников из восьми стран Африки
Таиланд запретит с декабря въезд в страну путешественников из 8 государств Африки в связи с возникновением и распространением в этих государствах нового штамма... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:39
2021-11-27T12:39
2021-11-27T12:39
распространение коронавируса
в мире
лесото
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новости - туризм
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 27 ноя – РИА Новости. Таиланд запретит с декабря въезд в страну путешественников из 8 государств Африки в связи с возникновением и распространением в этих государствах нового штамма коронавируса (омикрон-штамм), заявил в субботу на брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда генеральный директор департамента контроля заболеваний министерства доктор Опхат Канкавинпхонг."Пока мы ограничились тем, что все путешественники, прибывающие в ближайшие дни из восьми стран Африки, должны проходить полный 14-дневный карантин вне зависимости от статуса вакцинации", - сказал он, добавив, что прибывающие из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве не могут теперь пользоваться бескарантинными программами въезда в страну, которые предусмотрены для полностью вакцинированных туристов."В ближайшее время будет выпущено заявление министерства здравоохранения и правительственного Центра по контролю распространения COVID-19, запрещающее въезд в Таиланд путешественикам из этих стран с декабря 2021 года", - заявил далее Канкавинпхонг, уточнив, что регистрация путешественников из этих стран в мобильном приложении ThailandPass, через которое путешественники получают разрешение на въезд в Таиланд, прекратится уже в субботу 27 ноября.Он также сообщил, что омикрон-штамм пока на территории Таиланда не обнаружен.
https://ria.ru/20211127/yuar-1761020353.html
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в мире, лесото, африка, эсватини (свазиленд), новости - туризм, коронавирус covid-19
Таиланд запретит въезд путешественников из восьми стран Африки
Таиланд с декабря запретит въезд туристов из восьми стран Африки из-за омикрон-штамма