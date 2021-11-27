https://ria.ru/20211127/spasateli-1761071971.html
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев - РИА Новости, 27.11.2021
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:17
2021-11-27T21:17
2021-11-27T21:17
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031937_0:47:3165:1827_1920x0_80_0_0_c3f06d682be65cc48e1a3139562e21f2.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Когда произошел взрыв, ВГСЧ приехали через 30 минут, а вот в эти первые 30 минут самое ценное, самое важное осуществляли сами шахтеры, помогая друг другу", - сказал Цивилев в эфире "Соловьев Live".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html
кемеровская область
белово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031937_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_c9d6ecde56f6458c2dd1b6a5b9a57e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
Глава Кемеровской области Цивилев: спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса