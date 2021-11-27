https://ria.ru/20211127/spasateli-1761071971.html

Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев

Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев - РИА Новости, 27.11.2021

Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев

Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:17

2021-11-27T21:17

2021-11-27T21:17

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Когда произошел взрыв, ВГСЧ приехали через 30 минут, а вот в эти первые 30 минут самое ценное, самое важное осуществляли сами шахтеры, помогая друг другу", - сказал Цивилев в эфире "Соловьев Live".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе