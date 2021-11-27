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https://ria.ru/20211127/spasateli-1761071971.html
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев - РИА Новости, 27.11.2021
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:17
2021-11-27T21:17
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Когда произошел взрыв, ВГСЧ приехали через 30 минут, а вот в эти первые 30 минут самое ценное, самое важное осуществляли сами шахтеры, помогая друг другу", - сказал Цивилев в эфире "Соловьев Live".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
21:17 27.11.2021
 
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев

Глава Кемеровской области Цивилев: спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты "Листвяжная" в городе Белово
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Горноспасатели приехали в шахту "Листвяжная" через 30 минут после взрыва, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Когда произошел взрыв, ВГСЧ приехали через 30 минут, а вот в эти первые 30 минут самое ценное, самое важное осуществляли сами шахтеры, помогая друг другу", - сказал Цивилев в эфире "Соловьев Live".
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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ПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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