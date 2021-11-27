https://ria.ru/20211127/pesnya-1761028638.html

На юбилейном концерте КВН спели песню про Пескова

На юбилейном концерте КВН спели песню про Пескова - РИА Новости, 27.11.2021

На юбилейном концерте КВН спели песню про Пескова

Песню о пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове показали в эфире юбилейного выпуска Клуба веселых и находчивых, посвященном 60-летию телепередачи. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:45

2021-11-27T13:45

2021-11-27T13:45

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Песню о пресс-секретаре президента РФ Дмитрии Пескове показали в эфире юбилейного выпуска Клуба веселых и находчивых, посвященном 60-летию телепередачи."Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН", - говорится в песне, которую показали в эфире Первого канала.Песков, который стал членом жюри юбилейного выпуска, отреагировал смехом.Праздничный концерт, посвященный 60-летию Клуба веселых и находчивых, прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.

https://ria.ru/20211127/putin-1761018400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kvn-1758029013.html

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общество, москва, квн, россия