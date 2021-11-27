https://ria.ru/20211127/perebolevshie-1761016035.html
В России за сутки выписали 36 494 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 36 494 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
В России за сутки выписали 36 494 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 36 494 человека после COVID-19, за все время - 8 237 465, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:34
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 36 494 человека после COVID-19, за все время - 8 237 465, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 494 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 237 465", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 5116 человек, в Санкт-Петербурге - 3316, в Подмосковье – 1983.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 36 494 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 36 494 человека после COVID-19