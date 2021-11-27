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Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков
Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 27.11.2021
Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:34
2021-11-27T10:34
экономика
забайкальский край
еврейская автономная область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.Уточняется также, что средства будут направлены на финансирование мер, которые власти принимали для временного размещения и обеспечения питанием эвакуированных из-за ЧС людей.В пресс-службе кабмина напоминают, что летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.
https://realty.ria.ru/20211111/navodnenie-1758511489.html
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экономика, забайкальский край, еврейская автономная область, михаил мишустин, россия
10:34 27.11.2021
 
Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков

Правительство компенсирует Забайкалью и ЕАО расходы по ликвидации последствий паводков

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. 11 июля 2018
Сотрудник МЧС на затопленной в результате паводка улице в городе Чите. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба кабмина.
"Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.
Уточняется также, что средства будут направлены на финансирование мер, которые власти принимали для временного размещения и обеспечения питанием эвакуированных из-за ЧС людей.
В пресс-службе кабмина напоминают, что летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.
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ЭкономикаЗабайкальский крайЕврейская автономная областьМихаил МишустинРоссия
 
 
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