https://ria.ru/20211127/pavodok-1761010528.html

Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков

Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 27.11.2021

Забайкалью и ЕАО компенсируют расходы по ликвидации последствий паводков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:34

2021-11-27T10:34

2021-11-27T10:34

экономика

забайкальский край

еврейская автономная область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.Уточняется также, что средства будут направлены на финансирование мер, которые власти принимали для временного размещения и обеспечения питанием эвакуированных из-за ЧС людей.В пресс-службе кабмина напоминают, что летом в некоторых регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. Российское правительство уже оказывало помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 миллиардов рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество, и почти 1,4 миллиарда рублей – на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.

https://realty.ria.ru/20211111/navodnenie-1758511489.html

https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html

забайкальский край

еврейская автономная область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, забайкальский край, еврейская автономная область, михаил мишустин, россия