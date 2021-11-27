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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761061339.html
Главный инфекционист США не исключил, что омикрон-штамм уже попал в страну
Главный инфекционист США не исключил, что омикрон-штамм уже попал в страну - РИА Новости, 27.11.2021
Главный инфекционист США не исключил, что омикрон-штамм уже попал в страну
Новый штамм коронавируса пока не обнаружен в США, но альтернатив у того, что он распространится повсеместно, немного, заявил главный инфекционист США Энтони... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:24
2021-11-27T19:24
распространение коронавируса
в мире
сша
юар
африка
джо байден
евросоюз
воз
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Новый штамм коронавируса пока не обнаружен в США, но альтернатив у того, что он распространится повсеместно, немного, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Мы (в США - ред.) пока его не обнаружили, но когда у вас вирус с таким уровнем передачи, и есть случаи, связанные с поездками, которые уже обнаружены в других местах. Когда мы сталкиваемся с таким вирусом, практически без вариантов, что распространение будет повсеместным", - сказал Фаучи в интервью NBC.На вопрос о том, может ли вирус уже быть в Штатах, Фаучи сказал: "я не удивлюсь, если это так".В субботу председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html
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в мире, сша, юар, африка, джо байден, евросоюз, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи
19:24 27.11.2021
 
Главный инфекционист США не исключил, что омикрон-штамм уже попал в страну

Главный инфекционист США Фаучи: омикрон-штамм коронавируса распространится повсеместно

© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Новый штамм коронавируса пока не обнаружен в США, но альтернатив у того, что он распространится повсеместно, немного, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Мы (в США - ред.) пока его не обнаружили, но когда у вас вирус с таким уровнем передачи, и есть случаи, связанные с поездками, которые уже обнаружены в других местах. Когда мы сталкиваемся с таким вирусом, практически без вариантов, что распространение будет повсеместным", - сказал Фаучи в интервью NBC.
На вопрос о том, может ли вирус уже быть в Штатах, Фаучи сказал: "я не удивлюсь, если это так".
В субботу председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Президент США Джо Байден подтвердил, что его страна с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАЮАРАфрикаДжо БайденЕвросоюзВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Энтони Фаучи
 
 
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