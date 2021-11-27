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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/niderlandy-1761025333.html
СМИ: у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды, выявили коронавирус
СМИ: у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды, выявили коронавирус - РИА Новости, 27.11.2021
СМИ: у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды, выявили коронавирус
Из 600 пассажиров, прибывших накануне на двух рейсах KLM из Южной Африки в Нидерланды, у 61 оказался положительный результат на COVID-19, сообщает Нидерландская РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:07
2021-11-27T13:07
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
юар
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Из 600 пассажиров, прибывших накануне на двух рейсах KLM из Южной Африки в Нидерланды, у 61 оказался положительный результат на COVID-19, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.Отмечается, что пока неясно, каким вариантом коронавируса заразились путешественники.Путешественникам с отрицательным результатом разрешается покинуть аэропорт. Они должны находиться дома на карантине еще пять дней.Пассажиры с положительным результатом теста будут помещены в особую изолированную гостиницу в Схипхоле или поблизости от него. Они должны оставаться там семь дней, если у них есть симптомы, и пять дней, если у них нет симптомов.Исключение составляют путешественники, которые живут одни и могут самоизолироваться у себя дома.Власти Нидерландов в пятницу ввели запрет на полёты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве в целях предотвращения распространения нового южноафриканского варианта коронавируса. Запрет будет действовать до 4 декабря.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html
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в мире, нидерланды, юар, коронавирус covid-19
13:07 27.11.2021
 
СМИ: у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды, выявили коронавирус

NOS: у 61 человека, прибывшего из ЮАР в Нидерланды, выявили коронавирус

CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 / Амстердамский аэропорт Схипхол
Амстердамский аэропорт Схипхол - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 /
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Из 600 пассажиров, прибывших накануне на двух рейсах KLM из Южной Африки в Нидерланды, у 61 оказался положительный результат на COVID-19, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.
Отмечается, что пока неясно, каким вариантом коронавируса заразились путешественники.
Путешественникам с отрицательным результатом разрешается покинуть аэропорт. Они должны находиться дома на карантине еще пять дней.
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Пассажиры с положительным результатом теста будут помещены в особую изолированную гостиницу в Схипхоле или поблизости от него. Они должны оставаться там семь дней, если у них есть симптомы, и пять дней, если у них нет симптомов.
Исключение составляют путешественники, которые живут одни и могут самоизолироваться у себя дома.
Власти Нидерландов в пятницу ввели запрет на полёты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве в целях предотвращения распространения нового южноафриканского варианта коронавируса. Запрет будет действовать до 4 декабря.
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
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Распространение коронавирусаВ миреНидерландыЮАРКоронавирус COVID-19
 
 
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