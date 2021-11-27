https://ria.ru/20211127/natsproekty-1760995002.html
Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам
Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам - РИА Новости, 27.11.2021
Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных ускорить работы по национальным проектам, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T00:50
2021-11-27T00:50
2021-11-27T00:50
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных ускорить работы по национальным проектам, сообщает администрация региона.По данным ведомства, на сегодняшний день кассовое исполнение проектов составило около 36 миллиардов рублей из 52 миллиардов рублей. "Лучше всего в крае справляются с достижениями показателей по нацпроектам "Производительность труда" – он выполнен на 97%, "Малое и среднее предпринимательство" – 93%, "Безопасные и качественные дороги" – 92%, "Культура" – 86%", - уточнили краевые власти.Отмечается, что самый низкий процент освоения по нацпроекту "Образование" – 45%, "Жилье и городская среда" – 58%, "Цифровая экономика" – 66%, "Демография" – 71%. "По этим программам в крае строят школы, детские сады, спортивные объекты. По некоторым стройкам наблюдается отставание сроков", - пояснили в администрации.Одной из причин затягивания сроков строительства называют некачественную подготовку проектно-сметной документации. По мнению региональных властей, решить проблему помогло бы создание ассоциации проектировщиков Краснодарского края.
https://ria.ru/20211126/kontrakty-1760947265.html
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экономика, вениамин кондратьев, нацпроекты
Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал ускорить работы по нацпроектам
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных ускорить работы по национальным проектам, сообщает администрация региона.
"В 2021 году финансирование нацпроектов составило порядка 52 миллиардов рублей из различных уровней бюджета. Это большие деньги, которые позволяют улучшить качество жизни кубанцев. Кассовое исполнение нацпроектов к 1 декабря должно составлять не менее 90% средств, но на сегодня – всего 69%. Краевые и муниципальные команды не имеют права не оправдать доверие жителей и сорвать сроки. Ведь речь идет, прежде всего, о строительстве реальных объектов. Нужно ускоряться", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По данным ведомства, на сегодняшний день кассовое исполнение проектов составило около 36 миллиардов рублей из 52 миллиардов рублей. "Лучше всего в крае справляются с достижениями показателей по нацпроектам "Производительность труда" – он выполнен на 97%, "Малое и среднее предпринимательство" – 93%, "Безопасные и качественные дороги" – 92%, "Культура" – 86%", - уточнили краевые власти.
Отмечается, что самый низкий процент освоения по нацпроекту "Образование" – 45%, "Жилье и городская среда" – 58%, "Цифровая экономика" – 66%, "Демография" – 71%. "По этим программам в крае строят школы, детские сады, спортивные объекты. По некоторым стройкам наблюдается отставание сроков", - пояснили в администрации.
Одной из причин затягивания сроков строительства называют некачественную подготовку проектно-сметной документации. По мнению региональных властей, решить проблему помогло бы создание ассоциации проектировщиков Краснодарского края.