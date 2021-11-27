https://ria.ru/20211127/natsproekty-1760995002.html

Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам

Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам - РИА Новости, 27.11.2021

Глава Кубани призвал ускорить работы по нацпроектам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных ускорить работы по национальным проектам, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T00:50

2021-11-27T00:50

2021-11-27T00:50

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных ускорить работы по национальным проектам, сообщает администрация региона.По данным ведомства, на сегодняшний день кассовое исполнение проектов составило около 36 миллиардов рублей из 52 миллиардов рублей. "Лучше всего в крае справляются с достижениями показателей по нацпроектам "Производительность труда" – он выполнен на 97%, "Малое и среднее предпринимательство" – 93%, "Безопасные и качественные дороги" – 92%, "Культура" – 86%", - уточнили краевые власти.Отмечается, что самый низкий процент освоения по нацпроекту "Образование" – 45%, "Жилье и городская среда" – 58%, "Цифровая экономика" – 66%, "Демография" – 71%. "По этим программам в крае строят школы, детские сады, спортивные объекты. По некоторым стройкам наблюдается отставание сроков", - пояснили в администрации.Одной из причин затягивания сроков строительства называют некачественную подготовку проектно-сметной документации. По мнению региональных властей, решить проблему помогло бы создание ассоциации проектировщиков Краснодарского края.

https://ria.ru/20211126/kontrakty-1760947265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вениамин кондратьев, нацпроекты