https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.11.2021
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин
Никакого "российского вторжения" на Украину не будет, утверждения о нем - это злонамеренная пропагандистская акция госдепа США, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:47
2021-11-27T11:47
2021-11-27T11:47
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Никакого "российского вторжения" на Украину не будет, утверждения о нем - это злонамеренная пропагандистская акция госдепа США, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Должен всех успокоить: ничего такого не будет", - сказал Нарышкин в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину."Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США... Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь", - отметил директор СВР.
https://ria.ru/20211127/pogoda-1760999121.html
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в мире, украина, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, россия
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: "российского вторжения" на Украину, о котором говорят США, не будет