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Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе - РИА Новости, 27.11.2021
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе
США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:42
2021-11-27T15:46
политика
украина
сша
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" глава ведомства пояснил, зачем Штаты говорят про якобы готовящееся Москвой вторжение в соседнее государство."Должен всех успокоить: ничего такого не будет", — сказал Нарышкин.Он назвал все происходящее злонамеренной пропагандистской акцией госдепа, который "накачивает фальшивками" своих союзников и СМИ, из-за чего эта ложь начинает множиться.По его мнению, во всей этой истории Вашингтон воспринимает эту страну как расходный материал."Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — добавил Нарышкин.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html
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политика, украина, сша, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр, россия
11:42 27.11.2021 (обновлено: 15:46 27.11.2021)
 
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе

Глава СВР Нарышкин заявил о попытках США подтолкнуть киевскую власть к войне в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" глава ведомства пояснил, зачем Штаты говорят про якобы готовящееся Москвой вторжение в соседнее государство.
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"Должен всех успокоить: ничего такого не будет", — сказал Нарышкин.
Он назвал все происходящее злонамеренной пропагандистской акцией госдепа, который "накачивает фальшивками" своих союзников и СМИ, из-за чего эта ложь начинает множиться.

"Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины", — объяснил директор СВР.

По его мнению, во всей этой истории Вашингтон воспринимает эту страну как расходный материал.
"Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — добавил Нарышкин.
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В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.
В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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