https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761016825.html
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе - РИА Новости, 27.11.2021
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе
США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:42
2021-11-27T11:42
2021-11-27T15:46
политика
украина
сша
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" глава ведомства пояснил, зачем Штаты говорят про якобы готовящееся Москвой вторжение в соседнее государство."Должен всех успокоить: ничего такого не будет", — сказал Нарышкин.Он назвал все происходящее злонамеренной пропагандистской акцией госдепа, который "накачивает фальшивками" своих союзников и СМИ, из-за чего эта ложь начинает множиться.По его мнению, во всей этой истории Вашингтон воспринимает эту страну как расходный материал."Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — добавил Нарышкин.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html
https://ria.ru/20211126/donbass-1760941840.html
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сша, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр, россия
11:42 27.11.2021 (обновлено: 15:46 27.11.2021)
Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе
Глава СВР Нарышкин заявил о попытках США подтолкнуть киевскую власть к войне в Донбассе
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. США
пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе
, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
.
В интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1
" глава ведомства пояснил, зачем Штаты говорят про якобы готовящееся Москвой вторжение в соседнее государство.
"Должен всех успокоить: ничего такого не будет", — сказал Нарышкин.
Он назвал все происходящее злонамеренной пропагандистской акцией госдепа, который "накачивает фальшивками" своих союзников и СМИ, из-за чего эта ложь начинает множиться.
"Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины", — объяснил директор СВР.
По его мнению, во всей этой истории Вашингтон воспринимает эту страну как расходный материал.
"Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — добавил Нарышкин.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.
В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.