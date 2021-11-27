https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761016825.html

Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе

Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе - РИА Новости, 27.11.2021

Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт в Донбассе

США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:42

2021-11-27T11:42

2021-11-27T15:46

политика

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. США пытаются с новой силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" глава ведомства пояснил, зачем Штаты говорят про якобы готовящееся Москвой вторжение в соседнее государство."Должен всех успокоить: ничего такого не будет", — сказал Нарышкин.Он назвал все происходящее злонамеренной пропагандистской акцией госдепа, который "накачивает фальшивками" своих союзников и СМИ, из-за чего эта ложь начинает множиться.По его мнению, во всей этой истории Вашингтон воспринимает эту страну как расходный материал."Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — добавил Нарышкин.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

https://ria.ru/20211126/donbass-1760941840.html

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

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политика, украина, сша, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр, россия