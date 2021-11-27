https://ria.ru/20211127/makhrakov-1761006655.html

Директор "Листвяжной" не признал вину в нарушении требований безопасности

Директор "Листвяжной" не признал вину в нарушении требований безопасности - РИА Новости, 27.11.2021

Директор "Листвяжной" не признал вину в нарушении требований безопасности

Директор шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла трагедия, Сергей Махраков не признал вину в зале суда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:45

2021-11-27T09:45

2021-11-27T09:53

происшествия

кемеровская область

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Директор шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла трагедия, Сергей Махраков не признал вину в зале суда, передает корреспондент РИА Новости.В Центральном районном суде Кемерово в субботу начались заседания по избранию меры пресечения задержанным по делу о трагедии на шахте "Листвяжная".Махракову ранее были предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Вину в инкриминируемых деяниях (Махраков) не признал", - сказал представитель СК в суде.Помимо Махракова, были задержаны его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также СК сообщил о возбуждении дела "в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте: инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761003000.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе