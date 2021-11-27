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Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной"
Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021
Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:20
2021-11-27T13:20
2021-11-27T15:00
общество
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
сергей цивилев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи."Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.
https://ria.ru/20211127/momerial-1761034796.html
кемеровская область
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общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, сергей цивилев
13:20 27.11.2021 (обновлено: 15:00 27.11.2021)
Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной"
Глава Кузбасса встретится с каждой семьей пострадавших при ЧП на "Листвяжной"