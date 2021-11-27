https://ria.ru/20211127/kuzbass-1761026323.html

Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021

Глава Кузбасса встретится с семьями пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:20

2021-11-27T13:20

2021-11-27T15:00

общество

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

сергей цивилев

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи."Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.

https://ria.ru/20211127/momerial-1761034796.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, сергей цивилев