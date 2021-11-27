https://ria.ru/20211127/kurilki-1761052554.html

В Госдуме высказались против установки курилок в школах

В Госдуме высказались против установки курилок в школах - РИА Новости, 27.11.2021

В Госдуме высказались против установки курилок в школах

Установка курилок в школах не лучшая идея, это противоречит предназначению школы, нельзя поощрять вредные привычки, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:56

2021-11-27T17:56

2021-11-27T17:56

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госдума рф

яна лантратова

алексей куринный

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Установка курилок в школах не лучшая идея, это противоречит предназначению школы, нельзя поощрять вредные привычки, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.В субботу российские СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу "Джарахов". Там певица рассказала, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа, с иронией высказалась за установку в школах курилок. "Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения", - говорила она."В школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные. И так как школа несёт ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их", - заявила первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.Депутат добавила, что Ионову можно понять - "она замечательная мать", защищает своего ребенка, но нельзя забывать, "что курение вредит здоровью человека, и мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы".Отвечая на вопрос, стоит ли серьезно рассматривать инициативу установки курилок в учебных заведениях, зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что курилок в школе быть не должно, это подает негативный пример для детей."Нет, я думаю, это не лучший способ воспитания – делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения, никакой возможности не должно быть", - констатировал политик.

https://ria.ru/20211011/kureniya-1754095386.html

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, яна лантратова, алексей куринный, россия