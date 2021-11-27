https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761058980.html

Найден способ уничтожить коронавирус за две секунды

Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды - РИА Новости, 27.11.2021

Найден способ уничтожить коронавирус за две секунды

Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:51

2021-11-27T18:51

2021-11-27T19:51

распространение коронавируса

израиль

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.Команда экспертов изучила воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды."Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров", — объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат в комментарии Jerusalem Post.Отмечается, что миллиметровые волны широко применяются в медицине, в частности для борьбы с раковыми клетками. Их также используют для беспроводной передачи энергии.Ученые обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. При этом новый метод годится для применения на различных деликатных поверхностях — например, на оборудовании и другой технике. Авторы исследования сомневаются, что этот способ можно применять для борьбы с инфекцией в теле человека, но в то же время отмечают, что он действует гораздо быстрее: всего за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц."Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным", — пояснил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.Ученые опробовали новую технологию на полиовирусе и добились аналогичной с коронавирусом эффективности.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, коронавирус covid-19