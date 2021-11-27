https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761040247.html
"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты
"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты - РИА Новости, 27.11.2021
"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты
Сегодня утром стало известно, что из более чем пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:54
2021-11-27T15:54
2021-11-27T16:26
в мире
авторы
юар
европа
африка
евросоюз
еврокомиссия
воз
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Сегодня утром стало известно, что из более чем пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу вечером ВОЗ назвала омикроном.Эту мутацию коронавируса выделили несколько дней назад, вирусологи считают, что по количеству изменений в структуре РНК возбудителя COVID-19 омикрон станет не только заразнее дельта-штамма, но и иммунная защита организма также может оказаться бессильной.Правда, хотя ВОЗ и попросила на том же экстренном совещании оценивать поступающую научную информацию "со спокойной головой", в Брюсселе на этот раз решили действовать стремительно, именно что на горячую голову, не дожидаясь новой катастрофы.Еврокомиссия немедленно призвала к закрытию границ ЕС для всех типов авиасообщения со странами, находящимися в южной части Африканского континента.И это было сделано тут же.Да, с оговорками, что пока на "несколько дней", но Париж и Рим тут же закрыли аэропорты на замок.В Германии, где в субботу утром был выявлен первый зараженный новым штаммом (им оказался житель земли Гессен), Берлин разрешил вывезти из стран Южной Африки лишь собственных граждан, подвергнув их немедленной проверке на вирусоносительство непосредственно в воздушных гаванях по прибытии.И эти действия федеральное правительство предпринимает в момент, когда были выявлены новые свыше 67 тысяч инфицированных — пока еще дельта-штаммом.Тех, кто успел прилететь, проверяют на вирусоносительство безо всяких исключений, ссылок на неприкосновенность частной жизни и персональных данных, а при подозрении на наличие нового штамма сажают на двухнедельную изоляцию, как это и произошло в Амстердаме.Зараженные лишены или будут лишены любой свободы передвижения, они не имеют права покидать гостиничный номер, еду им будут приносить облаченные в СИЗ сотрудники отеля.Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями уже сообщил, что страны — члены ЕС обязаны (глагол употреблен именно в этой модальности) принимать самые жесткие меры, чтобы не позволить омикрону расползтись по территории сообщества.И если это предупреждение еще не дошло до ушей тех, кто по-прежнему считает, что его здоровье — его личная проблема, и что его тело — это его дело и ничье больше, французское правительство добавило огоньку и разместило в социальных сетях видеоролик о том, что происходит в реанимационном отделении парижской больницы Биша (Bichat).Завотделением профессор Жан-Франсуа Тимзит ведет экскурсию по палатам и весьма буднично комментирует, что среди тех, кто лежит в так называемой прон-позиции (на животе) и чей уход и лечение (на каждого пациента) требует не менее четырех медиков в круглосуточном режиме, нет ни одного вакцинированного, а летальность среди тех, кто сюда попадает, составляет примерно 30 процентов.Скажем иначе — каждый третий, кто считал, что его здоровье — его забота, и за кем денно и нощно наблюдают и кого денно и нощно лечат, отправляется на тот свет.Точка зрения месье Тимзита теми, кто сегодня уже вышел на улицы европейских городов, чтобы вновь прокричать о нарушении прав и свобод, очевидно, не разделяется, но вместе с тем гарантий, что эти манифестанты не окажутся на койке в той самой прон-позиции, нет никаких.Что тоже следует здесь заметить — за ними будут ухаживать вчетвером, а то и впятером, чтобы не дать пополнить макабрическую статистику: предложившая "не принимать быстрых и резких решений" ВОЗ предрекла той же Европе еще до обнаружения омикрона от полумиллиона до семисот тысяч новых летальных исходов от COVID-19 в течение этой зимы.При всей тревожности перспектив очередной, уже шестой, волны заражений, которая может принести новый штамм, при абсолютной пока неизвестности, будут ли одобренные в ЕС четыре вакцины эффективны против заражения омикроном, одно обстоятельство яснее ясного: пандемия, как война, проявила и в людях, и в правительствах, и в социумах, и в профессиональных сообществах как самое худшее, так и самое лучшее.Мы видели (и видим до сих пор) апломб и высокомерие одних и бескорыстие и желание прийти на помощь других. Мы видели и видим, как бюрократические процедуры и манипуляции сознательно (и эта формулировка не может быть точнее) тормозят возможности объединения усилий для борьбы с пандемией. Мы видели и видим самоотверженность и чувство долга одних и махровый эгоизм и хайпожорство (и это слово аптекарски точно обозначает поведение на шабаше антипрививочников) других.Мы все — без исключения, изъятия, без географических и прочих границ — становимся свидетелями настоящей битвы, цена победы в которой — спасенные жизни.То, что начинается новый этап войны, для специалистов очевидно: в самом штамме обнаружено до полусотни мутаций, больше половины из которых — тридцать — приходится на тот самый белок-шип, позволяющий вирусу проникнуть в носоглотку и там закрепиться.Кто победит в этой новой схватке — наука или мракобесие, эгоизм или солидарность, политиканская конъюнктура или понимание, что перед врагом лучше сплотиться, пока предсказать невозможно.Исторический опыт, единственное, на что сейчас можно опираться, говорит о том, что разум верх одерживает, но цену за это он назначает в жизнях.Лучше будет для всех, если те, кто принимают решения по обеим берегам Атлантики, поймут это раньше, чем придется рассчитываться по этим страшным векселям.
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html
https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html
https://ria.ru/20211127/feyki-1760974303.html
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
https://ria.ru/20211122/avstriya-1760052095.html
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
в мире, авторы, юар, европа, африка, евросоюз, еврокомиссия, воз, коронавирус covid-19
Сегодня утром стало известно, что из более чем пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР
, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу вечером ВОЗ
назвала омикроном.
Эту мутацию коронавируса выделили несколько дней назад, вирусологи считают, что по количеству изменений в структуре РНК возбудителя COVID-19 омикрон станет не только заразнее дельта-штамма, но и иммунная защита организма также может оказаться бессильной.
Правда, хотя ВОЗ и попросила на том же экстренном совещании оценивать поступающую научную информацию "со спокойной головой", в Брюсселе
на этот раз решили действовать стремительно, именно что на горячую голову, не дожидаясь новой катастрофы.
Еврокомиссия
немедленно призвала к закрытию границ ЕС для всех типов авиасообщения со странами, находящимися в южной части Африканского континента.
И это было сделано тут же.
Да, с оговорками, что пока на "несколько дней", но Париж и Рим тут же закрыли аэропорты на замок.
В Германии
, где в субботу утром был выявлен первый зараженный новым штаммом (им оказался житель земли Гессен
), Берлин разрешил вывезти из стран Южной Африки лишь собственных граждан, подвергнув их немедленной проверке на вирусоносительство непосредственно в воздушных гаванях по прибытии.
И эти действия федеральное правительство предпринимает в момент, когда были выявлены
новые свыше 67 тысяч инфицированных — пока еще дельта-штаммом.
Тех, кто успел прилететь, проверяют на вирусоносительство безо всяких исключений, ссылок на неприкосновенность частной жизни и персональных данных, а при подозрении на наличие нового штамма сажают на двухнедельную изоляцию, как это и произошло в Амстердаме
.
Зараженные лишены или будут лишены любой свободы передвижения, они не имеют права покидать гостиничный номер, еду им будут приносить облаченные в СИЗ сотрудники отеля.
Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями уже сообщил, что страны — члены ЕС обязаны (глагол употреблен именно в этой модальности) принимать самые жесткие меры, чтобы не позволить омикрону расползтись по территории сообщества.
И если это предупреждение еще не дошло до ушей тех, кто по-прежнему считает, что его здоровье — его личная проблема, и что его тело — это его дело и ничье больше, французское правительство добавило огоньку и разместило
в социальных сетях видеоролик о том, что происходит в реанимационном отделении парижской больницы Биша (Bichat).
Завотделением профессор Жан-Франсуа Тимзит ведет экскурсию по палатам и весьма буднично комментирует, что среди тех, кто лежит в так называемой прон-позиции (на животе) и чей уход и лечение (на каждого пациента) требует не менее четырех медиков в круглосуточном режиме, нет ни одного вакцинированного, а летальность среди тех, кто сюда попадает, составляет примерно 30 процентов.
Скажем иначе — каждый третий, кто считал, что его здоровье — его забота, и за кем денно и нощно наблюдают и кого денно и нощно лечат, отправляется на тот свет.
Точка зрения месье Тимзита теми, кто сегодня уже вышел на улицы европейских городов, чтобы вновь прокричать о нарушении прав и свобод, очевидно, не разделяется, но вместе с тем гарантий, что эти манифестанты не окажутся на койке в той самой прон-позиции, нет никаких.
Что тоже следует здесь заметить — за ними будут ухаживать вчетвером, а то и впятером, чтобы не дать пополнить макабрическую статистику: предложившая "не принимать быстрых и резких решений" ВОЗ предрекла той же Европе
еще до обнаружения омикрона от полумиллиона до семисот тысяч новых летальных исходов от COVID-19 в течение этой зимы.
При всей тревожности перспектив очередной, уже шестой, волны заражений, которая может принести новый штамм, при абсолютной пока неизвестности, будут ли одобренные в ЕС четыре вакцины эффективны против заражения омикроном, одно обстоятельство яснее ясного: пандемия, как война, проявила и в людях, и в правительствах, и в социумах, и в профессиональных сообществах как самое худшее, так и самое лучшее.
Мы видели (и видим до сих пор) апломб и высокомерие одних и бескорыстие и желание прийти на помощь других. Мы видели и видим, как бюрократические процедуры и манипуляции сознательно (и эта формулировка не может быть точнее) тормозят возможности объединения усилий для борьбы с пандемией. Мы видели и видим самоотверженность и чувство долга одних и махровый эгоизм и хайпожорство (и это слово аптекарски точно обозначает поведение на шабаше антипрививочников) других.
Мы все — без исключения, изъятия, без географических и прочих границ — становимся свидетелями настоящей битвы, цена победы в которой — спасенные жизни.
То, что начинается новый этап войны, для специалистов очевидно: в самом штамме обнаружено до полусотни мутаций, больше половины из которых — тридцать — приходится на тот самый белок-шип, позволяющий вирусу проникнуть в носоглотку и там закрепиться.
Кто победит в этой новой схватке — наука или мракобесие, эгоизм или солидарность, политиканская конъюнктура или понимание, что перед врагом лучше сплотиться, пока предсказать невозможно.
Исторический опыт, единственное, на что сейчас можно опираться, говорит о том, что разум верх одерживает, но цену за это он назначает в жизнях.
Лучше будет для всех, если те, кто принимают решения по обеим берегам Атлантики, поймут это раньше, чем придется рассчитываться по этим страшным векселям.