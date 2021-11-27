https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761040247.html

"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты

"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты - РИА Новости, 27.11.2021

"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты

Сегодня утром стало известно, что из более чем пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T15:54

2021-11-27T15:54

2021-11-27T16:26

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Сегодня утром стало известно, что из более чем пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу вечером ВОЗ назвала омикроном.Эту мутацию коронавируса выделили несколько дней назад, вирусологи считают, что по количеству изменений в структуре РНК возбудителя COVID-19 омикрон станет не только заразнее дельта-штамма, но и иммунная защита организма также может оказаться бессильной.Правда, хотя ВОЗ и попросила на том же экстренном совещании оценивать поступающую научную информацию "со спокойной головой", в Брюсселе на этот раз решили действовать стремительно, именно что на горячую голову, не дожидаясь новой катастрофы.Еврокомиссия немедленно призвала к закрытию границ ЕС для всех типов авиасообщения со странами, находящимися в южной части Африканского континента.И это было сделано тут же.Да, с оговорками, что пока на "несколько дней", но Париж и Рим тут же закрыли аэропорты на замок.В Германии, где в субботу утром был выявлен первый зараженный новым штаммом (им оказался житель земли Гессен), Берлин разрешил вывезти из стран Южной Африки лишь собственных граждан, подвергнув их немедленной проверке на вирусоносительство непосредственно в воздушных гаванях по прибытии.И эти действия федеральное правительство предпринимает в момент, когда были выявлены новые свыше 67 тысяч инфицированных — пока еще дельта-штаммом.Тех, кто успел прилететь, проверяют на вирусоносительство безо всяких исключений, ссылок на неприкосновенность частной жизни и персональных данных, а при подозрении на наличие нового штамма сажают на двухнедельную изоляцию, как это и произошло в Амстердаме.Зараженные лишены или будут лишены любой свободы передвижения, они не имеют права покидать гостиничный номер, еду им будут приносить облаченные в СИЗ сотрудники отеля.Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями уже сообщил, что страны — члены ЕС обязаны (глагол употреблен именно в этой модальности) принимать самые жесткие меры, чтобы не позволить омикрону расползтись по территории сообщества.И если это предупреждение еще не дошло до ушей тех, кто по-прежнему считает, что его здоровье — его личная проблема, и что его тело — это его дело и ничье больше, французское правительство добавило огоньку и разместило в социальных сетях видеоролик о том, что происходит в реанимационном отделении парижской больницы Биша (Bichat).Завотделением профессор Жан-Франсуа Тимзит ведет экскурсию по палатам и весьма буднично комментирует, что среди тех, кто лежит в так называемой прон-позиции (на животе) и чей уход и лечение (на каждого пациента) требует не менее четырех медиков в круглосуточном режиме, нет ни одного вакцинированного, а летальность среди тех, кто сюда попадает, составляет примерно 30 процентов.Скажем иначе — каждый третий, кто считал, что его здоровье — его забота, и за кем денно и нощно наблюдают и кого денно и нощно лечат, отправляется на тот свет.Точка зрения месье Тимзита теми, кто сегодня уже вышел на улицы европейских городов, чтобы вновь прокричать о нарушении прав и свобод, очевидно, не разделяется, но вместе с тем гарантий, что эти манифестанты не окажутся на койке в той самой прон-позиции, нет никаких.Что тоже следует здесь заметить — за ними будут ухаживать вчетвером, а то и впятером, чтобы не дать пополнить макабрическую статистику: предложившая "не принимать быстрых и резких решений" ВОЗ предрекла той же Европе еще до обнаружения омикрона от полумиллиона до семисот тысяч новых летальных исходов от COVID-19 в течение этой зимы.При всей тревожности перспектив очередной, уже шестой, волны заражений, которая может принести новый штамм, при абсолютной пока неизвестности, будут ли одобренные в ЕС четыре вакцины эффективны против заражения омикроном, одно обстоятельство яснее ясного: пандемия, как война, проявила и в людях, и в правительствах, и в социумах, и в профессиональных сообществах как самое худшее, так и самое лучшее.Мы видели (и видим до сих пор) апломб и высокомерие одних и бескорыстие и желание прийти на помощь других. Мы видели и видим, как бюрократические процедуры и манипуляции сознательно (и эта формулировка не может быть точнее) тормозят возможности объединения усилий для борьбы с пандемией. Мы видели и видим самоотверженность и чувство долга одних и махровый эгоизм и хайпожорство (и это слово аптекарски точно обозначает поведение на шабаше антипрививочников) других.Мы все — без исключения, изъятия, без географических и прочих границ — становимся свидетелями настоящей битвы, цена победы в которой — спасенные жизни.То, что начинается новый этап войны, для специалистов очевидно: в самом штамме обнаружено до полусотни мутаций, больше половины из которых — тридцать — приходится на тот самый белок-шип, позволяющий вирусу проникнуть в носоглотку и там закрепиться.Кто победит в этой новой схватке — наука или мракобесие, эгоизм или солидарность, политиканская конъюнктура или понимание, что перед врагом лучше сплотиться, пока предсказать невозможно.Исторический опыт, единственное, на что сейчас можно опираться, говорит о том, что разум верх одерживает, но цену за это он назначает в жизнях.Лучше будет для всех, если те, кто принимают решения по обеим берегам Атлантики, поймут это раньше, чем придется рассчитываться по этим страшным векселям.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

в мире, авторы, юар, европа, африка, евросоюз, еврокомиссия, воз, коронавирус covid-19