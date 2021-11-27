https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html

Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой

Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой - РИА Новости, 27.11.2021

Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой

Новый вариант SARS-CoV-2 омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA)... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:36

2021-11-27T10:36

2021-11-27T14:46

распространение коронавируса

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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Новый вариант SARS-CoV-2 омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.Точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро, отметил Монтгомери.По его словам, в самом начале пандемии мир недооценил ее масштабы."Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный", — заявил глава WMA.Он не исключил вероятность того, что повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, больше, чем все другие варианты SARS-CoV-2. Его назвали греческой буквой "омикрон".Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В ВОЗ отметили, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.

https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html

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юар

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в мире, сша, юар, африка, джо байден, евросоюз, воз, коронавирус covid-19