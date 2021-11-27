https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html
Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой
Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой - РИА Новости, 27.11.2021
Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой
Новый вариант SARS-CoV-2 омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA)... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:36
2021-11-27T10:36
2021-11-27T14:46
распространение коронавируса
в мире
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африка
джо байден
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воз
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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Новый вариант SARS-CoV-2 омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.Точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро, отметил Монтгомери.По его словам, в самом начале пандемии мир недооценил ее масштабы."Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный", — заявил глава WMA.Он не исключил вероятность того, что повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, больше, чем все другие варианты SARS-CoV-2. Его назвали греческой буквой "омикрон".Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В ВОЗ отметили, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.
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в мире, сша, юар, африка, джо байден, евросоюз, воз, коронавирус covid-19
10:36 27.11.2021 (обновлено: 14:46 27.11.2021)
Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой
Глава Всемирной медассоциации Монтгомери сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой
БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Новый вариант SARS-CoV-2 омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола, считает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.
Точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро, отметил Монтгомери.
По его словам, в самом начале пандемии мир недооценил ее масштабы.
"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный", — заявил глава WMA.
Он не исключил вероятность того, что повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.
Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, больше, чем все другие варианты SARS-CoV-2. Его назвали греческой буквой "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В ВОЗ отметили, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.
Страны Евросоюза
договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден
подтвердил, что США
с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки
, в том числе с ЮАР.