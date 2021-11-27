Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/granitsa-1761069599.html
В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе
В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе - РИА Новости, 27.11.2021
В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти республики готовы адекватно реагировать на возможные провокации... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:00
2021-11-27T21:00
в мире
белоруссия
минск
латвия
нато
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
александр вольфович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655740_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_f3d3d99d541fe413e4837f0422134d6a.jpg
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти республики готовы адекватно реагировать на возможные провокации на границе."Конечно же, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, отрывок которого размещен на сайте телеканала.По его словам, "все, что создано сегодня на сопределе (в сопредельных странах – ред.), может спровоцировать обстановку". "Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим нас спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать", - подчеркнул госсекретарь.Он обратил внимание, что "под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана (военная - ред.) группировка, насчитывающая 23 тысячи человек". "Из них около 15 тысяч – военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей", - подчеркнул Вольфович.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html
https://ria.ru/20211127/migranty-1761032462.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655740_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_ad6ac7c2da68c5f52c0d969dba03c9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:00 27.11.2021
 
В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович рассказал о реакции на провокации на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти республики готовы адекватно реагировать на возможные провокации на границе.
"Конечно же, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, отрывок которого размещен на сайте телеканала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 14:40
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
По его словам, "все, что создано сегодня на сопределе (в сопредельных странах – ред.), может спровоцировать обстановку". "Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим нас спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать", - подчеркнул госсекретарь.
Он обратил внимание, что "под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана (военная - ред.) группировка, насчитывающая 23 тысячи человек". "Из них около 15 тысяч – военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей", - подчеркнул Вольфович.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Люди греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 14:24
Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияНАТОАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииАлександр ВольфовичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития