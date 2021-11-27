https://ria.ru/20211127/granitsa-1761069599.html

В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе

В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе - РИА Новости, 27.11.2021

В Совбезе Белоруссии рассказали о реакции на провокации на границе

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти республики готовы адекватно реагировать на возможные провокации... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:00

2021-11-27T21:00

2021-11-27T21:00

в мире

белоруссия

минск

латвия

нато

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

александр вольфович

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти республики готовы адекватно реагировать на возможные провокации на границе."Конечно же, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, отрывок которого размещен на сайте телеканала.По его словам, "все, что создано сегодня на сопределе (в сопредельных странах – ред.), может спровоцировать обстановку". "Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим нас спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать", - подчеркнул госсекретарь.Он обратил внимание, что "под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана (военная - ред.) группировка, насчитывающая 23 тысячи человек". "Из них около 15 тысяч – военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей", - подчеркнул Вольфович.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

https://ria.ru/20211127/migranty-1761032462.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, нато, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии