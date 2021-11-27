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В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом
В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом - РИА Новости, 27.11.2021
В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом
Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Рязани, все живы, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T18:14
2021-11-27T18:14
2021-11-27T18:14
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Рязани, все живы, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."По предварительным данным, произошло отравление угарным газом двоих взрослых и двоих детей в Рязани. Все живы, доставлены в лечебные учреждения. Обстоятельства выясняются", - сообщили в прокуратуре.Собеседник уточнил, что мужчина уже выписан, в ближайшее время он планирует забрать детей. Предварительно, в квартире потухла газовая колонка.
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рязань
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происшествия, рязань
В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом
В Рязани семью из четырех человек госпитализирована после отравления угарным газом