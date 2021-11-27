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В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом - РИА Новости, 27.11.2021

В Рязани семья из четырех человек отравилась угарным газом

Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Рязани, все живы, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:14

2021-11-27T18:14

2021-11-27T18:14

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Рязани, все живы, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."По предварительным данным, произошло отравление угарным газом двоих взрослых и двоих детей в Рязани. Все живы, доставлены в лечебные учреждения. Обстоятельства выясняются", - сообщили в прокуратуре.Собеседник уточнил, что мужчина уже выписан, в ближайшее время он планирует забрать детей. Предварительно, в квартире потухла газовая колонка.

https://ria.ru/20211124/chelyabinsk-1760627955.html

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань