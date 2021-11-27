https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761061872.html

В МЧС рассказали об обстановке на шахте "Листвяжная"

В МЧС рассказали об обстановке на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

В МЧС рассказали об обстановке на шахте "Листвяжная"

Бурение скважин для подачи азота в шахту "Листвяжная" в Кузбассе планируется в воскресенье, сообщил генеральный директор ФГУП ВГСЧ МЧС России Николай Медведев. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:31

2021-11-27T19:31

2021-11-27T20:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

россия

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 27 ноя — РИА Новости. Бурение скважин для подачи азота в шахту "Листвяжная" в Кузбассе планируется в воскресенье, сообщил генеральный директор ФГУП ВГСЧ МЧС России Николай Медведев."Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы", — уточнил он.Медведев добавил, что спасателям осталось обследовать шесть с половиной километров шахты, чтобы дойти до эпицентра взрыва. Сегодня отделения спасателей обследовали порядка четырех-шести километров выработок.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.Погибшими объявили 51 человека: 46 шахтеров и пять горноспасателей.В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761043226.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, россия