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ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году
ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году - РИА Новости, 27.11.2021
ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение цен на электроэнергию в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:04
2021-11-27T12:04
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
жкх
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение цен на электроэнергию в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Регулирование тарифов в электроэнергетике осуществляется на федеральном и региональном уровнях. ФАС России принимает решение о предельных уровнях тарифов на электроэнергию – выше или ниже этих значений установление тарифов не допускается", - говорится в сообщении.ФАС установила границы минимальных и максимальных тарифов на электроэнергию на следующий год в октябре.Согласно документу, тарифы разрешено повысить с июля. В каждом регионе стоимость электричества может вырасти максимум либо на 5%, либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, если он выше 5%.В Москве минимальный тариф с июля 2022 года составит 6,15 рубля за кВт.ч, а максимальный — 6,28. В Подмосковье - от 6,15 до 6,23 рубля за кВт. Дороже всего электроэнергия во второй половине следующего года может оказаться на Чукотке - максимальный уровень тарифа, разрешенный ФАС, составляет здесь 9,27 рубля за кВт.ч Самое дешёвое электричество останется в Иркутской области: 1,27-1,30 рублей за кВт.ч.Служба добавляет, что формирование конечных цен на электроэнергию для населения относится к компетенции региональных органов тарифного регулирования.При этом указывается, что ФАС при установлении предельных уровней использует инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений оплаты за потребленный ресурс."ФАС на регулярной основе обеспечивает контроль и мониторинг за соблюдением допустимых изменений. Информация по установленным тарифам для населения в регионах подвергается всестороннему анализу. Если ФАС выявляет нарушение предельных уровней, то антимонопольное ведомство отменяет решения региональных тарифных органов", - добавили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20211020/platezhi-1755443166.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх, россия
12:04 27.11.2021
 
ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году

ФАС будет контролировать изменение цен на электроэнергию в 2022 году

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение цен на электроэнергию в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Регулирование тарифов в электроэнергетике осуществляется на федеральном и региональном уровнях. ФАС России принимает решение о предельных уровнях тарифов на электроэнергию – выше или ниже этих значений установление тарифов не допускается", - говорится в сообщении.
ФАС установила границы минимальных и максимальных тарифов на электроэнергию на следующий год в октябре.
Согласно документу, тарифы разрешено повысить с июля. В каждом регионе стоимость электричества может вырасти максимум либо на 5%, либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, если он выше 5%.
В Москве минимальный тариф с июля 2022 года составит 6,15 рубля за кВт.ч, а максимальный — 6,28. В Подмосковье - от 6,15 до 6,23 рубля за кВт. Дороже всего электроэнергия во второй половине следующего года может оказаться на Чукотке - максимальный уровень тарифа, разрешенный ФАС, составляет здесь 9,27 рубля за кВт.ч Самое дешёвое электричество останется в Иркутской области: 1,27-1,30 рублей за кВт.ч.
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Служба добавляет, что формирование конечных цен на электроэнергию для населения относится к компетенции региональных органов тарифного регулирования.
При этом указывается, что ФАС при установлении предельных уровней использует инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений оплаты за потребленный ресурс.
"ФАС на регулярной основе обеспечивает контроль и мониторинг за соблюдением допустимых изменений. Информация по установленным тарифам для населения в регионах подвергается всестороннему анализу. Если ФАС выявляет нарушение предельных уровней, то антимонопольное ведомство отменяет решения региональных тарифных органов", - добавили в ведомстве.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЖКХРоссия
 
 
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