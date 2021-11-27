https://ria.ru/20211127/diplomaty-1761072363.html

Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января

Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января - РИА Новости, 27.11.2021

Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января

Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:19

2021-11-27T21:19

2021-11-27T23:13

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей, отметив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.Он назвал подход Штатов к отношениям с Россией односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только те вопросы, которые представляют для него интерес.Антонов подчеркнул, что санкционная политика США не меняется, а политики "выворачивают" информацию в свою сторону — о необходимости вводить новые ограничения.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211012/kiberbezopasnost-1754295082.html

https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/vysylka-1753432832.html

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в мире, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия