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https://ria.ru/20211127/diplomaty-1761072363.html
Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января
Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января - РИА Новости, 27.11.2021
Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января
Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:19
2021-11-27T23:13
в мире
сша
вашингтон (город)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей, отметив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.Он назвал подход Штатов к отношениям с Россией односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только те вопросы, которые представляют для него интерес.Антонов подчеркнул, что санкционная политика США не меняется, а политики "выворачивают" информацию в свою сторону — о необходимости вводить новые ограничения.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20211012/kiberbezopasnost-1754295082.html
https://ria.ru/20210909/diplomaty-1749424774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/vysylka-1753432832.html
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в мире, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия
21:19 27.11.2021 (обновлено: 23:13 27.11.2021)
 
Группа из 27 российских дипломатов покинет США 30 января

Посол России в Вашингтоне Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Двадцать семь российских дипломатов покинут США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 23:24
Посол Антонов рассказал о результатах диалога с США по кибербезопасности
По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей, отметив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.

"Нет никакого перероста количества контактов в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией", — отметил посол.

Он назвал подход Штатов к отношениям с Россией односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только те вопросы, которые представляют для него интерес.
Антонов подчеркнул, что санкционная политика США не меняется, а политики "выворачивают" информацию в свою сторону — о необходимости вводить новые ограничения.
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 20:17
Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами
В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 22:20В России
В МИД России оценили решение НАТО выслать восемь дипломатов
 
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