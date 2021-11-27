https://ria.ru/20211127/baykal-1761062275.html
Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО
Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.11.2021
Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО
Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:36
2021-11-27T19:36
2021-11-27T19:36
казань
монголия
юнеско
байкал
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736485118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_225ece32cd4e5fd1fe2921f57840c054.jpg
УЛАН-БАТОР, 27 ноя - РИА Новости. Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко во время своего визита в Монголию.На последнем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были подняты вопросы об изменении нормативно-правовых актов, угрозе застройки прибрежной зоны Байкала и других. Итогом их рассмотрения стало возможное включение Байкала в список "Природное наследие под угрозой". На очередном заседании ЮНЕСКО в Казане этот вопрос должен быть рассмотрен."РФ все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять", - заявила Абрамченко в ответ на вопрос о подготовке к заседанию ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, где возможно внесение Байкала в перечень природных объектов, находящихся под угрозой.
https://ria.ru/20210918/baykal-1750652400.html
казань
монголия
байкал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736485118_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24ea79802c6f3b7cc589c87165272a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, монголия, юнеско, байкал, виктория абрамченко
Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО
Вице-премьер Абрамченко: Россия намерена снять вопрос об угрозах Байкалу с повестки ЮНЕСКО