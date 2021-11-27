https://ria.ru/20211127/baykal-1761062275.html

Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО

Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.11.2021

Абрамченко допустила снятие вопроса о внесении Байкала в список ЮНЕСКО

Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:36

2021-11-27T19:36

2021-11-27T19:36

казань

монголия

юнеско

байкал

виктория абрамченко

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УЛАН-БАТОР, 27 ноя - РИА Новости. Вопрос о внесении Байкала в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят до начала заседания комитета ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко во время своего визита в Монголию.На последнем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были подняты вопросы об изменении нормативно-правовых актов, угрозе застройки прибрежной зоны Байкала и других. Итогом их рассмотрения стало возможное включение Байкала в список "Природное наследие под угрозой". На очередном заседании ЮНЕСКО в Казане этот вопрос должен быть рассмотрен."РФ все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять", - заявила Абрамченко в ответ на вопрос о подготовке к заседанию ЮНЕСКО в Казани в 2022 году, где возможно внесение Байкала в перечень природных объектов, находящихся под угрозой.

https://ria.ru/20210918/baykal-1750652400.html

казань

монголия

байкал

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казань, монголия, юнеско, байкал, виктория абрамченко