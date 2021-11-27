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В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус
В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус - РИА Новости, 27.11.2021
В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус
Прокуратура Новгородской области проводит проверку после ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, рассказала пресс-служба региональной... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:10
2021-11-27T20:10
2021-11-27T21:41
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области проводит проверку после ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры."Предварительно установлено, что сегодня, 27 ноября, на автомобильной дороге Волот — Шимск вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием набок", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в результате происшествия погибших нет.Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в частности, содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии, а также медицинское освидетельствование водителя.
https://ria.ru/20211124/dtp-1760499501.html
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РИА Новости
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происшествия, новгородская область
20:10 27.11.2021 (обновлено: 21:41 27.11.2021)
В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус
В Новгородской области автобус с 15 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, погибших нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости.
Прокуратура Новгородской области
проводит проверку после ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
"Предварительно установлено, что сегодня, 27 ноября, на автомобильной дороге Волот — Шимск вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием набок", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в результате происшествия погибших нет.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в частности, содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии, а также медицинское освидетельствование водителя.