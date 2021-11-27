https://ria.ru/20211127/avtobus-1761065217.html

В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус

В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус - РИА Новости, 27.11.2021

В Новгородской области опрокинулся пассажирский автобус

Прокуратура Новгородской области проводит проверку после ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, рассказала пресс-служба региональной... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:10

2021-11-27T20:10

2021-11-27T21:41

происшествия

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Прокуратура Новгородской области проводит проверку после ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры."Предварительно установлено, что сегодня, 27 ноября, на автомобильной дороге Волот — Шимск вблизи населенного пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием набок", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в результате происшествия погибших нет.Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в частности, содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии, а также медицинское освидетельствование водителя.

https://ria.ru/20211124/dtp-1760499501.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новгородская область