11:12 27.11.2021 (обновлено: 11:49 27.11.2021)
Жизни выжившего на шахте в Кузбассе спасателя ничего не угрожает
Жизни выжившего при аварии на шахте в Кузбассе горноспасателя ничего не угрожает
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожа
КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Жизни спасенного после ЧП на шахте "Листвяжная" на Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина ничего не угрожает, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Мы ждем еще сейчас, когда Александра подвезут, но специалисты мне сказали, что ничего его жизни не угрожает", - сказал Чуприян журналистам.
Врио министра добавил, что Заковряшин "будет все дальше служить, продолжать дальше в МЧС".
Он добавил, что все пострадавшие при ЧП спасатели находятся в здравом духе, благодарят медицину и рвутся в строй.
Спасенного при ЧП на шахте в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина перевели в Кемерово из-за развивающейся почечной недостаточности, сообщил главный врач Областной клинической больницы скорой помощи Игорь Пачгин.
"Мы пока только знаем, что он получил общее переохлаждение, также воздействие угарного газа, и развивающаяся почечная недостаточность заставила перевести его к нам", - сказал Пачгин журналистам.
"Отделение острых отравлений занимается в том числе почечной недостаточностью. У нас есть новый аппарат искусственной почки, все необходимые расходные материалы к ней. Как только он поступит, мы сразу приступим к его лечению", - пояснил он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.