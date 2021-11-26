В Хакасии отстранили главу района, напавшего на журналиста
Суд в Хакасии прекратил полномочия главы района, напавшего на журналиста
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Суд прекратил полномочия главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, сообщается в Telegram-канале Верховного суда республики.
"Боградским районным судом вынесено решение, которым административные исковые требования прокурора Ширинского района Республики Хакасия удовлетворены. Прекращены полномочия главы муниципального образования Ширинский район Зайцева С.Н. досрочно, в связи с вступлением в отношении него в законную силу приговоров Черногорского городского суда Республики Хакасия от 22 апреля 2019 года и 28 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года Зайцев был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу о халатности о пожарах в 2015 году. В 2015 году ветер стал причиной быстрого распространения пожаров в нескольких десятках населенных пунктах. Огнем были уничтожены более 1000 домов, 32 человека погибли и более 4,5 тысячи лишились крова. Приговор не вступал в законную силу по причине того, что был обжалован прокуратурой и самим Зайцевым.
Кроме того, в начале 2020 года Зайцев был приговорен к двум годам условно за нападение на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть".