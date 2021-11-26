https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760816324.html

В Хакасии отстранили главу района, напавшего на журналиста

В Хакасии отстранили главу района, напавшего на журналиста - РИА Новости, 26.11.2021

В Хакасии отстранили главу района, напавшего на журналиста

Суд прекратил полномочия главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, сообщается в Telegram-канале Верховного суда республики. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

происшествия

журналист

красноярск

республика хакасия

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Суд прекратил полномочия главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, сообщается в Telegram-канале Верховного суда республики.Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года Зайцев был признан виновным и приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу о халатности о пожарах в 2015 году. В 2015 году ветер стал причиной быстрого распространения пожаров в нескольких десятках населенных пунктах. Огнем были уничтожены более 1000 домов, 32 человека погибли и более 4,5 тысячи лишились крова. Приговор не вступал в законную силу по причине того, что был обжалован прокуратурой и самим Зайцевым.Кроме того, в начале 2020 года Зайцев был приговорен к двум годам условно за нападение на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть".

https://ria.ru/20210829/napadenie-1747753189.html

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республика хакасия

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происшествия, журналист, красноярск, республика хакасия, россия