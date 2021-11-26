https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760907854.html
Зеленский оценил обстановку на границе с Россией
Зеленский оценил обстановку на границе с Россией - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский оценил обстановку на границе с Россией
Обстановка на украинско-российской границе сейчас не хуже, чем весной, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:54
2021-11-26T15:54
2021-11-26T16:36
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Обстановка на украинско-российской границе сейчас не хуже, чем весной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.При этом, полагает глава государства, российский лидер Владимир Путин должен публично заявить, что у Москвы нет планов "полномасштабного наступления"."Давайте скажем публично, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Этот сигнал сейчас бы был важным", — призвал Зеленский.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html
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в мире, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, министерство обороны украины, нато, россия
15:54 26.11.2021 (обновлено: 16:36 26.11.2021)
Зеленский оценил обстановку на границе с Россией
Президент Украины Зеленский: обстановка на границе с Россией сейчас не хуже, чем весной
КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости.
Обстановка на украинско-российской границе сейчас не хуже, чем весной, заявил президент Украины Владимир Зеленский
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"Ситуация точно не хуже, чем она была весной, я считаю, что количество военных сейчас там меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент прекращения огня, о котором мы договаривались, их больше, мы видим часто ротации", — сказал он пресс-марафоне, посвященном середине его президентского срока.
При этом, полагает глава государства, российский лидер Владимир Путин должен публично заявить, что у Москвы нет планов "полномасштабного наступления".
"Давайте скажем публично, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Этот сигнал сейчас бы был важным", — призвал Зеленский.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении: по словам главы военной разведки Кирилла Буданова, удар последует в конце января или начале февраля сразу с двух направлений — со стороны Белоруссии и из Крыма.
В Кремле эти заявления неоднократно опровергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.