https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760901149.html
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:24
2021-11-26T15:24
2021-11-26T15:35
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа."Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно, но не через шантаж. Через шантаж я никогда не сяду, я и не сажусь с ними", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сядет он ради стабильности Украины за стол переговоров со старыми элитами.
https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760892996.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f284898c4bcbd2a64c5308ac0b34f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
15:24 26.11.2021 (обновлено: 15:35 26.11.2021)
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой
Президент Украины Зеленский: буду разговаривать со старыми элитами, но не ценой шантажа