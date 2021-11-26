https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760901149.html

Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой

Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:24

2021-11-26T15:24

2021-11-26T15:35

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа."Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно, но не через шантаж. Через шантаж я никогда не сяду, я и не сажусь с ними", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сядет он ради стабильности Украины за стол переговоров со старыми элитами.

https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760892996.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский