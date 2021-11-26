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Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:24
2021-11-26T15:35
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа."Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно, но не через шантаж. Через шантаж я никогда не сяду, я и не сажусь с ними", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сядет он ради стабильности Украины за стол переговоров со старыми элитами.
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в мире, украина, владимир зеленский
15:24 26.11.2021 (обновлено: 15:35 26.11.2021)
 
Зеленский назвал условие для переговоров со старой элитой

Президент Украины Зеленский: буду разговаривать со старыми элитами, но не ценой шантажа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради стабильности Украины готов сесть за один стол со старыми элитами, но не ценой шантажа.
"Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно, но не через шантаж. Через шантаж я никогда не сяду, я и не сажусь с ними", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сядет он ради стабильности Украины за стол переговоров со старыми элитами.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
14:52
Зеленский устыдился операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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