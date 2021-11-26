https://ria.ru/20211126/zakupki-1760906140.html

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 12% до 3,3 трлн рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 12% до 3,3 трлн рублей - РИА Новости, 26.11.2021

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 12% до 3,3 трлн рублей

Крупнейшие заказчики с начала года заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства 393 тысячи договоров о закупках на общую сумму 3,3 триллиона... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:49

2021-11-26T15:49

2021-11-26T15:49

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейшие заказчики с начала года заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства 393 тысячи договоров о закупках на общую сумму 3,3 триллиона рублей, что на 11,8% выше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.Количество договоров с субъектами МСП выросло за период на 4,1%, число субъектов МСП - поставщиков крупнейших заказчиков стало больше на 2,9%. Наибольший рост отмечен в сферах закупок компьютерного и электронного оборудования (228,5 миллиарда рублей; +6,8%), производства машин и оборудования (190,9 миллиарда рублей; +5,7%), услуг в области архитектуры и проектирования (161,3 миллиарда рублей; +4,8%), уточняется на сайте.Предварительные итоги закупок крупнейшими заказчиками у МСП были подведены Минэкономразвития совместно с Минфином и Корпорацией МСП на совещании, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.Как отмечалось на совещании, расширение доступа малого бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков позволяет поставщикам увеличить доход и численность занятых. Согласно результатам проведенной Корпорацией МСП пофакторной оценки, по итогам 2020 года более 65% субъектов малого и среднего предпринимательства - поставщиков крупнейших заказчиков увеличили численность работников и (или) доход, несмотря на пандемию. Прирост составил 19 тысяч занятых и 1,1 триллиона рублей, соответственно.Одновременно Корпорация МСП помогает бизнесу в случаях выявления нарушений прав поставщиков или участников закупок в рамках 223-ФЗ. Наиболее часто обнаруживается задержка оплаты заказчиками по договорам, неправомерный сбор средств на обеспечение участия в закупках, ограничение конкуренции через установление неоправданно коротких сроков проведения закупок.В настоящее время Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками и предпринимателями занимается вопросами развития цифровых сервисов для участия МСП в закупках. В частности, ведется работа по вопросам агрегирования закупок малого объема, логистики, оценки качества закупок, механизмов "выращивания" поставщиков.По итогам совещания Белоусов поручил Минфину совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП ускорить подготовку к рассмотрению в Госдуме законопроектов об установлении требований к банковским гарантиям, определении механизма "выращивания" поставщиков и иных нормативных правовых актов в сфере участия субъектов МСП в закупках, говорится в сообщении.Вице-премьер также поручил Корпорации МСП совместно с общественными объединениями предпринимателей проработать регламент оценки и мониторинга соответствия, а также подготовить предложения по совершенствованию оценки качества закупок, в которых принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится на сайте Минэка.Дополнительно Белоусов поручил Корпорации МСП выявить случаи необоснованного невыполнения квоты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, проанализировав исключения из предмета регулирования постановления № 1352 крупнейших заказчиков и отдельных отраслевых закупок.В совещании приняли участие замминистра финансов Алексей Лавров, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич и замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

https://ria.ru/20211108/biznes-1758091966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич