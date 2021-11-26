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В Тобольске произошло задымление в коронавирусном моногоспитале
В Тобольске произошло задымление в коронавирусном моногоспитале - РИА Новости, 26.11.2021
В Тобольске произошло задымление в коронавирусном моногоспитале
Задымление произошло в пятницу в моногоспитале Тобольска, больных эвакуировали, ухудшения состояния здоровья у них не наблюдается, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:47
2021-11-26T17:47
2021-11-26T17:47
распространение коронавируса
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тюменская область
тобольск
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Задымление произошло в пятницу в моногоспитале Тобольска, больных эвакуировали, ухудшения состояния здоровья у них не наблюдается, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.В моногоспитале Тобольска в пятницу днем из-за перепада электричества сломался один из датчиков температуры системы освещения и спровоцировал перегрев светодиодной лампы. В результате этого лампа оплавилась, произошло задымление коридора, сработал датчик дыма и пожарная сигнализация."В соответствии с правилами противопожарной безопасности пациенты одного этажа были немедленно эвакуированы. Нуждавшихся в кислороде пациентов перевели в свободные палаты на других этажах. Те, кто находился в среднетяжелом состоянии были перевезены в сопровождении медицинских работников в моногоспиталь в 7а микрорайоне. Ухудшения состояния не отмечено – лечение продолжается в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, после уборки и проветривания работа отделения будет восстановлена и прием пациентов возобновится в прежнем режиме. Резерва коечного фонда в целом в Тобольске достаточно, экстренная госпитализация пациентов с коронавирусом осуществляется без сбоев, заверили в департаменте здравоохранения.
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происшествия, тюменская область, тобольск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Тобольске произошло задымление в коронавирусном моногоспитале
Эвакуацию больных коронавирусом провели из-за задымления в моногоспитале Тобольска
ТЮМЕНЬ, 26 ноя - РИА Новости.
Задымление произошло в пятницу в моногоспитале Тобольска
, больных эвакуировали, ухудшения состояния здоровья у них не наблюдается, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области
.
В моногоспитале Тобольска в пятницу днем из-за перепада электричества сломался один из датчиков температуры системы освещения и спровоцировал перегрев светодиодной лампы. В результате этого лампа оплавилась, произошло задымление коридора, сработал датчик дыма и пожарная сигнализация.
"В соответствии с правилами противопожарной безопасности пациенты одного этажа были немедленно эвакуированы. Нуждавшихся в кислороде пациентов перевели в свободные палаты на других этажах. Те, кто находился в среднетяжелом состоянии были перевезены в сопровождении медицинских работников в моногоспиталь в 7а микрорайоне. Ухудшения состояния не отмечено – лечение продолжается в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, после уборки и проветривания работа отделения будет восстановлена и прием пациентов возобновится в прежнем режиме. Резерва коечного фонда в целом в Тобольске достаточно, экстренная госпитализация пациентов с коронавирусом осуществляется без сбоев, заверили в департаменте здравоохранения.