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Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги
Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги - РИА Новости, 26.11.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:09
2021-11-26T15:09
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, откладывают ли они деньги на случай форс-мажора и где их хранят.Варианты ответа были: на счете в банке; дома "под подушкой"; вкладываю в ценные бумаги, инвестирую в проекты; покупаю недвижимость. Также можно было ответить, что у пользователя нет возможности откладывать.В итоге большинство подписчиков ответили, что не могут откладывать деньги. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто кто хранит сбережения на счете в банке — около 17% проголосовавших. Меньше всего подписчики вкладываются в недвижимость — чуть больше 4% из принявших участие в опросе.
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, откладывают ли они деньги на случай форс-мажора и где их хранят.
Варианты ответа были: на счете в банке; дома "под подушкой"; вкладываю в ценные бумаги, инвестирую в проекты; покупаю недвижимость. Также можно было ответить, что у пользователя нет возможности откладывать.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не могут откладывать деньги. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто кто хранит сбережения на счете в банке — около 17% проголосовавших. Меньше всего подписчики вкладываются в недвижимость — чуть больше 4% из принявших участие в опросе.