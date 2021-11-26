https://ria.ru/20211126/vkontakte-1760897705.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги

Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги - РИА Новости, 26.11.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, как хранят деньги

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:09

2021-11-26T15:09

2021-11-26T15:09

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, откладывают ли они деньги на случай форс-мажора и где их хранят.Варианты ответа были: на счете в банке; дома "под подушкой"; вкладываю в ценные бумаги, инвестирую в проекты; покупаю недвижимость. Также можно было ответить, что у пользователя нет возможности откладывать.В итоге большинство подписчиков ответили, что не могут откладывать деньги. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто кто хранит сбережения на счете в банке — около 17% проголосовавших. Меньше всего подписчики вкладываются в недвижимость — чуть больше 4% из принявших участие в опросе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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