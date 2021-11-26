Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20211126/verfi-1760790529.html
От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь
От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь - РИА Новости, 26.11.2021
От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь
Историю Адмиралтейских верфей Петр Первый начал буквально собственноручно. Известные сейчас документы подтверждают, что императору принадлежал первый план... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:00
2021-11-26T10:00
морская держава
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
петр i
россия
морская держава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757224989_0:96:997:657_1920x0_80_0_0_ced04060a18312d59e31e6dc6ef35051.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Историю Адмиралтейских верфей Петр Первый начал буквально собственноручно. Известные сейчас документы подтверждают, что императору принадлежал первый план верфи.Об этом свидетельствует его надпись на чертеже Адмиралтейского дома:Петр сам был и летописцем предприятия, он четко документировал все события, связанные ним. 5 ноября 1704 года в Петербурге состоялась закладка новой верфи, о чем Петр I не преминул написать в дневнике:"Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен".Новая крупнейшая в России судостроительная верфь представляла собой П-образное здание, имеющее открытый выход к Неве. Внутри располагались стапели и здания различного назначения. По мере того как расширялось производство, мастерским становилось тесно внутри крепостных стен, и Адмиралтейство неоднократно перестраивалось. Стройный золоченый шпиль был окончательно достроен к 1720 году, а в 1738 году на 72-метровой высоте был установлен кораблик-флюгер – один из главных символов Петербурга.Пароход, броненосец и крейсер "Аврора"Первые корабли, спущенные со стапелей, принадлежали к одному из самых распространенных в то время типов – шнявам. В конце 1705 года на Адмиралтейских верфях шло строительство двух бомбардирских кораблей, двух прамов (плоскодонных плавучих батарей) и 24 ботов. По мере того как решались проблемы со строительными материалами и грамотными мастерами, расширялось и производство Главного адмиралтейства. Здесь создавали суда всех типов: линейные корабли, фрегаты, шнявы, бригантины, шмаки, пинки."Без верфей и строительства собственных кораблей наша страна не могла бы получить свободный выход к морю и занять важное место на мировой арене. Флот помог России обеспечить экономическую и военную мощь и, как результат, подобающий ее возросшему влиянию статус империи. Столь грандиозный замысел Петр Алексеевич воплощал, опираясь на работу корабелов-адмиралтейцев", – отметил Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую сегодня входит АО "Адмиралтейские верфи".5 декабря 1709 года царь Петр заложил первый линейный 54-пушечный корабль санкт-петербургского Адмиралтейства, названный "Полтавой" в честь победы над шведами.Вообще в истории верфей во время Российской империи можно выделить несколько значимых событий.Одна из таких ключевых дат – создание парового флота России 15 мая 1815 года. В этот день со стапелей завода Чарльза Берда, который располагался на территории Адмиралтейских верфей и впоследствии вошел в состав предприятия, сошел первый в России пароход "Елизавета". Он совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Таким образом верфи получили монополию на строительство пароходов в России почти на 30 лет.Также важнейшим событием той эпохи стало создание первого эскадренного броненосца "Петр Великий" в 1877 году."Петр Великий" при длине 101,5 метра, ширине 21,9 метра и осадке 7,2 метра имел водоизмещение 10 105 тонн. Корабль являлся мощным по тем временам оружием. Броня толщиной 203–356 миллиметров и скорость хода около 14 узлов обеспечивали ему превосходство над заложенными годом позже английскими броненосцами "Девастэйшн" и "Дредноут", – рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".И конечно, отдельной строкой в книге истории верфей всегда идет создание крейсера "Аврора". Корабль-долгожитель и по сей день является символом Санкт-Петербурга. Судно находилось на плаву более 120 лет и до сих пор входит в состав ВМФ России. За свою долгую жизнь крейсер "Аврора" пересек многие моря и океаны, участвовал в четырех войнах, был учебной базой для гардемаринов и кораблем-музеем.Самоотверженные защитники РодиныРеволюция 1917 года практически остановила работу Адмиралтейского завода. Потеря обученного персонала, разрыв производственных связей, перебои с топливом и отсутствие заказов поставили предприятие в трудное положение. Начавшаяся гражданская война несколько оживила производство: возобновилось изготовление снарядов, началось переоборудование речных судов и барж в канонерские лодки.Одной из самых героических страниц истории верфей стала Великая Отечественная война. Во всенародной победе над фашистами есть немалый вклад адмиралтейцев, самоотверженно защищавших Родину, Ленинград и само предприятие."В 1941 году на фронт ушли около 5 тысяч работников предприятия, еще тысяча адмиралтейцев ежедневно работала на оборонительных сооружениях на подступах к Ленинграду. Всего же в годы войны на защиту Родины ушли почти 8 тысяч работников верфей, из них 2570 – добровольцами", – сообщили в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".В условиях войны и блокады Адмиралтейские верфи построили и сдали флоту семь подводных лодок типа Щ и К, 20 бронированных катеров типа МБК, 66 морских охотников за подводными лодками.Также на заводах было переоборудовано и отремонтировано 300 надводных кораблей, судов и подводных лодок, в том числе крейсеры "Киров", "Максим Горький" и другие.Большинство мужчин Ленинграда ушли на фронт, поэтому на 1 января 1943 года 70% работников завода составляли женщины и подростки. Работали в две смены по 12 часов каждая, без выходных. Количество работающих, по сравнению с 1942 годом, в 1943-м сократилось почти вдвое, при этом выпуск продукции увеличился на 47%.В послевоенные годы была написана еще одна славная глава Адмиралтейских верфей: на предприятии построили первый в мире атомный ледокол "Ленин". Появление этого судна стало огромным вкладом в дело освоения северных морей. Дело в том, что Северный морской путь (необходимый для товарооборота с Дальним Востоком) и навигация в суровых арктических условиях требовали мощного ледокольного флота. Однако ледоколы с дизельной установкой не могли находиться в длительном плавании без захода в порты на дозаправку.В 1950-е годы в СССР шли серьезные разработки в области использования атомной энергии в мирных целях. Так родилась идея строительства ледокола, который будет двигаться при помощи атомной энергии в течение длительного времени без захода в порты.Самые современные и перспективныеЕсли в советские годы предприятие строило и гражданские, и военные заказы, то консервация оборонной промышленности России в 1990-х годах внесла коррективы. На смену военным заказам пришли суда гражданского назначения.Не так давно предприятие вновь вернулось к работе над судами военного назначения. Так, сейчас в строительстве находятся две серии подводных лодок."Сегодня Адмиралтейские верфи опережающими темпами исполняют гособоронзаказ. Например, в 2020 году Военно-морскому флоту была передана новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.Кроме того, на Адмиралтейских верфях строят неатомные подводные лодки четвертого поколения. На сегодняшний день они признаны самыми современными и перспективными.
https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html
https://ria.ru/20210223/flot-1598162683.html
https://ria.ru/20210826/lenin-1747257910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757224989_0:0:921:691_1920x0_80_0_0_1d94311fd80b0732f84da121cfbbe616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, петр i, россия, морская держава
10:00 26.11.2021
 

От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Историю Адмиралтейских верфей Петр Первый начал буквально собственноручно. Известные сейчас документы подтверждают, что императору принадлежал первый план верфи.
Об этом свидетельствует его надпись на чертеже Адмиралтейского дома:
"Сей верфь делать государственными работниками или подрядом, как лучше и строить по сему, жилья делать мазанками прямыми без кирпича, кузницы обе каменные ½ кирпича, амбары и сараи обить досками так, как мельницы ветряные обиты, доска на доску, и у каждой доски нижний край обдорожить и потом писать красною краскою. От реки бить паженными сваями".
Петр сам был и летописцем предприятия, он четко документировал все события, связанные ним. 5 ноября 1704 года в Петербурге состоялась закладка новой верфи, о чем Петр I не преминул написать в дневнике:
"Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен".
Морской штандарт Петра I, 1703 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 10:00Морская держава
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
Новая крупнейшая в России судостроительная верфь представляла собой П-образное здание, имеющее открытый выход к Неве. Внутри располагались стапели и здания различного назначения. По мере того как расширялось производство, мастерским становилось тесно внутри крепостных стен, и Адмиралтейство неоднократно перестраивалось. Стройный золоченый шпиль был окончательно достроен к 1720 году, а в 1738 году на 72-метровой высоте был установлен кораблик-флюгер – один из главных символов Петербурга.

Пароход, броненосец и крейсер "Аврора"

Первые корабли, спущенные со стапелей, принадлежали к одному из самых распространенных в то время типов – шнявам. В конце 1705 года на Адмиралтейских верфях шло строительство двух бомбардирских кораблей, двух прамов (плоскодонных плавучих батарей) и 24 ботов. По мере того как решались проблемы со строительными материалами и грамотными мастерами, расширялось и производство Главного адмиралтейства. Здесь создавали суда всех типов: линейные корабли, фрегаты, шнявы, бригантины, шмаки, пинки.
Красная пристань в Архангельске - главный причал города. На переднем плане - памятник царю Петру I, основавшему в Архангельске, на острове Соломбала, первую в России корабельную верфь. Автор памятника - скульптор Марк Антокольский (1843-1902 гг.) - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 09:20Морская держава
От потешного флота до мощных фрегатов: создание Петром морской державы
"Без верфей и строительства собственных кораблей наша страна не могла бы получить свободный выход к морю и занять важное место на мировой арене. Флот помог России обеспечить экономическую и военную мощь и, как результат, подобающий ее возросшему влиянию статус империи. Столь грандиозный замысел Петр Алексеевич воплощал, опираясь на работу корабелов-адмиралтейцев", – отметил Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую сегодня входит АО "Адмиралтейские верфи".
5 декабря 1709 года царь Петр заложил первый линейный 54-пушечный корабль санкт-петербургского Адмиралтейства, названный "Полтавой" в честь победы над шведами.
Вообще в истории верфей во время Российской империи можно выделить несколько значимых событий.
CC0 / / Первый русский пароход, построенный на заводе Чарльза Берда в Санкт-Петербурге
Первый русский пароход, построенный на заводе Чарльза Берда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC0 / /
Первый русский пароход, построенный на заводе Чарльза Берда в Санкт-Петербурге
Одна из таких ключевых дат – создание парового флота России 15 мая 1815 года. В этот день со стапелей завода Чарльза Берда, который располагался на территории Адмиралтейских верфей и впоследствии вошел в состав предприятия, сошел первый в России пароход "Елизавета". Он совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Таким образом верфи получили монополию на строительство пароходов в России почти на 30 лет.
Также важнейшим событием той эпохи стало создание первого эскадренного броненосца "Петр Великий" в 1877 году.
"Петр Великий" при длине 101,5 метра, ширине 21,9 метра и осадке 7,2 метра имел водоизмещение 10 105 тонн. Корабль являлся мощным по тем временам оружием. Броня толщиной 203–356 миллиметров и скорость хода около 14 узлов обеспечивали ему превосходство над заложенными годом позже английскими броненосцами "Девастэйшн" и "Дредноут", – рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".
© РИА НовостиКрейсер "Аврора"
Крейсер Аврора - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости
Крейсер "Аврора"
И конечно, отдельной строкой в книге истории верфей всегда идет создание крейсера "Аврора". Корабль-долгожитель и по сей день является символом Санкт-Петербурга. Судно находилось на плаву более 120 лет и до сих пор входит в состав ВМФ России. За свою долгую жизнь крейсер "Аврора" пересек многие моря и океаны, участвовал в четырех войнах, был учебной базой для гардемаринов и кораблем-музеем.

Самоотверженные защитники Родины

Революция 1917 года практически остановила работу Адмиралтейского завода. Потеря обученного персонала, разрыв производственных связей, перебои с топливом и отсутствие заказов поставили предприятие в трудное положение. Начавшаяся гражданская война несколько оживила производство: возобновилось изготовление снарядов, началось переоборудование речных судов и барж в канонерские лодки.
Одной из самых героических страниц истории верфей стала Великая Отечественная война. Во всенародной победе над фашистами есть немалый вклад адмиралтейцев, самоотверженно защищавших Родину, Ленинград и само предприятие.
© РИА НовостиЭскадренный броненосец "Петр Великий"
Эскадренный броненосец Петр Великий - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости
Эскадренный броненосец "Петр Великий"
"В 1941 году на фронт ушли около 5 тысяч работников предприятия, еще тысяча адмиралтейцев ежедневно работала на оборонительных сооружениях на подступах к Ленинграду. Всего же в годы войны на защиту Родины ушли почти 8 тысяч работников верфей, из них 2570 – добровольцами", – сообщили в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".
В условиях войны и блокады Адмиралтейские верфи построили и сдали флоту семь подводных лодок типа Щ и К, 20 бронированных катеров типа МБК, 66 морских охотников за подводными лодками.
Также на заводах было переоборудовано и отремонтировано 300 надводных кораблей, судов и подводных лодок, в том числе крейсеры "Киров", "Максим Горький" и другие.
Атомный ледокол Ленин
26 августа, 10:00Морская держава
"Ленин" – первенец мирного атомного флота и помощь во льдах
Большинство мужчин Ленинграда ушли на фронт, поэтому на 1 января 1943 года 70% работников завода составляли женщины и подростки. Работали в две смены по 12 часов каждая, без выходных. Количество работающих, по сравнению с 1942 годом, в 1943-м сократилось почти вдвое, при этом выпуск продукции увеличился на 47%.
"Не все работники верфей дожили до 9 мая 1945 года… Война унесла жизни более 8000 адмиралтейцев: 5000 человек не вернулись с полей сражений, 3000 умерли от бомбежек и голода в годы блокады. Их имена занесены в "Книгу памяти", которая находится в музее предприятия", – рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".
В послевоенные годы была написана еще одна славная глава Адмиралтейских верфей: на предприятии построили первый в мире атомный ледокол "Ленин". Появление этого судна стало огромным вкладом в дело освоения северных морей. Дело в том, что Северный морской путь (необходимый для товарооборота с Дальним Востоком) и навигация в суровых арктических условиях требовали мощного ледокольного флота. Однако ледоколы с дизельной установкой не могли находиться в длительном плавании без захода в порты на дозаправку.
© РИА Новости / Борис УткинСтроительство атомного ледокола "Ленин"
Строительство атомного ледокола Ленин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Борис Уткин
Строительство атомного ледокола "Ленин"
В 1950-е годы в СССР шли серьезные разработки в области использования атомной энергии в мирных целях. Так родилась идея строительства ледокола, который будет двигаться при помощи атомной энергии в течение длительного времени без захода в порты.

Самые современные и перспективные

Если в советские годы предприятие строило и гражданские, и военные заказы, то консервация оборонной промышленности России в 1990-х годах внесла коррективы. На смену военным заказам пришли суда гражданского назначения.
Не так давно предприятие вновь вернулось к работе над судами военного назначения. Так, сейчас в строительстве находятся две серии подводных лодок.
© РИА Новости / Алексей ДаничевТоржественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 (Варшавянка) Волхов для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге
"Сегодня Адмиралтейские верфи опережающими темпами исполняют гособоронзаказ. Например, в 2020 году Военно-морскому флоту была передана новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.
Кроме того, на Адмиралтейских верфях строят неатомные подводные лодки четвертого поколения. На сегодняшний день они признаны самыми современными и перспективными.
 
Морская державаАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияПетр IРоссияМорская держава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Лента новостейМолния
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в КалмыкииВ России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном