https://ria.ru/20211126/verfi-1760790529.html

От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь

От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь - РИА Новости, 26.11.2021

От бригантин до новейших подлодок: как развивается старейшая в стране верфь

Историю Адмиралтейских верфей Петр Первый начал буквально собственноручно. Известные сейчас документы подтверждают, что императору принадлежал первый план... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:00

2021-11-26T10:00

2021-11-26T10:00

морская держава

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

петр i

россия

морская держава

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Историю Адмиралтейских верфей Петр Первый начал буквально собственноручно. Известные сейчас документы подтверждают, что императору принадлежал первый план верфи.Об этом свидетельствует его надпись на чертеже Адмиралтейского дома:Петр сам был и летописцем предприятия, он четко документировал все события, связанные ним. 5 ноября 1704 года в Петербурге состоялась закладка новой верфи, о чем Петр I не преминул написать в дневнике:"Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен".Новая крупнейшая в России судостроительная верфь представляла собой П-образное здание, имеющее открытый выход к Неве. Внутри располагались стапели и здания различного назначения. По мере того как расширялось производство, мастерским становилось тесно внутри крепостных стен, и Адмиралтейство неоднократно перестраивалось. Стройный золоченый шпиль был окончательно достроен к 1720 году, а в 1738 году на 72-метровой высоте был установлен кораблик-флюгер – один из главных символов Петербурга.Пароход, броненосец и крейсер "Аврора"Первые корабли, спущенные со стапелей, принадлежали к одному из самых распространенных в то время типов – шнявам. В конце 1705 года на Адмиралтейских верфях шло строительство двух бомбардирских кораблей, двух прамов (плоскодонных плавучих батарей) и 24 ботов. По мере того как решались проблемы со строительными материалами и грамотными мастерами, расширялось и производство Главного адмиралтейства. Здесь создавали суда всех типов: линейные корабли, фрегаты, шнявы, бригантины, шмаки, пинки."Без верфей и строительства собственных кораблей наша страна не могла бы получить свободный выход к морю и занять важное место на мировой арене. Флот помог России обеспечить экономическую и военную мощь и, как результат, подобающий ее возросшему влиянию статус империи. Столь грандиозный замысел Петр Алексеевич воплощал, опираясь на работу корабелов-адмиралтейцев", – отметил Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую сегодня входит АО "Адмиралтейские верфи".5 декабря 1709 года царь Петр заложил первый линейный 54-пушечный корабль санкт-петербургского Адмиралтейства, названный "Полтавой" в честь победы над шведами.Вообще в истории верфей во время Российской империи можно выделить несколько значимых событий.Одна из таких ключевых дат – создание парового флота России 15 мая 1815 года. В этот день со стапелей завода Чарльза Берда, который располагался на территории Адмиралтейских верфей и впоследствии вошел в состав предприятия, сошел первый в России пароход "Елизавета". Он совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Таким образом верфи получили монополию на строительство пароходов в России почти на 30 лет.Также важнейшим событием той эпохи стало создание первого эскадренного броненосца "Петр Великий" в 1877 году."Петр Великий" при длине 101,5 метра, ширине 21,9 метра и осадке 7,2 метра имел водоизмещение 10 105 тонн. Корабль являлся мощным по тем временам оружием. Броня толщиной 203–356 миллиметров и скорость хода около 14 узлов обеспечивали ему превосходство над заложенными годом позже английскими броненосцами "Девастэйшн" и "Дредноут", – рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".И конечно, отдельной строкой в книге истории верфей всегда идет создание крейсера "Аврора". Корабль-долгожитель и по сей день является символом Санкт-Петербурга. Судно находилось на плаву более 120 лет и до сих пор входит в состав ВМФ России. За свою долгую жизнь крейсер "Аврора" пересек многие моря и океаны, участвовал в четырех войнах, был учебной базой для гардемаринов и кораблем-музеем.Самоотверженные защитники РодиныРеволюция 1917 года практически остановила работу Адмиралтейского завода. Потеря обученного персонала, разрыв производственных связей, перебои с топливом и отсутствие заказов поставили предприятие в трудное положение. Начавшаяся гражданская война несколько оживила производство: возобновилось изготовление снарядов, началось переоборудование речных судов и барж в канонерские лодки.Одной из самых героических страниц истории верфей стала Великая Отечественная война. Во всенародной победе над фашистами есть немалый вклад адмиралтейцев, самоотверженно защищавших Родину, Ленинград и само предприятие."В 1941 году на фронт ушли около 5 тысяч работников предприятия, еще тысяча адмиралтейцев ежедневно работала на оборонительных сооружениях на подступах к Ленинграду. Всего же в годы войны на защиту Родины ушли почти 8 тысяч работников верфей, из них 2570 – добровольцами", – сообщили в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".В условиях войны и блокады Адмиралтейские верфи построили и сдали флоту семь подводных лодок типа Щ и К, 20 бронированных катеров типа МБК, 66 морских охотников за подводными лодками.Также на заводах было переоборудовано и отремонтировано 300 надводных кораблей, судов и подводных лодок, в том числе крейсеры "Киров", "Максим Горький" и другие.Большинство мужчин Ленинграда ушли на фронт, поэтому на 1 января 1943 года 70% работников завода составляли женщины и подростки. Работали в две смены по 12 часов каждая, без выходных. Количество работающих, по сравнению с 1942 годом, в 1943-м сократилось почти вдвое, при этом выпуск продукции увеличился на 47%.В послевоенные годы была написана еще одна славная глава Адмиралтейских верфей: на предприятии построили первый в мире атомный ледокол "Ленин". Появление этого судна стало огромным вкладом в дело освоения северных морей. Дело в том, что Северный морской путь (необходимый для товарооборота с Дальним Востоком) и навигация в суровых арктических условиях требовали мощного ледокольного флота. Однако ледоколы с дизельной установкой не могли находиться в длительном плавании без захода в порты на дозаправку.В 1950-е годы в СССР шли серьезные разработки в области использования атомной энергии в мирных целях. Так родилась идея строительства ледокола, который будет двигаться при помощи атомной энергии в течение длительного времени без захода в порты.Самые современные и перспективныеЕсли в советские годы предприятие строило и гражданские, и военные заказы, то консервация оборонной промышленности России в 1990-х годах внесла коррективы. На смену военным заказам пришли суда гражданского назначения.Не так давно предприятие вновь вернулось к работе над судами военного назначения. Так, сейчас в строительстве находятся две серии подводных лодок."Сегодня Адмиралтейские верфи опережающими темпами исполняют гособоронзаказ. Например, в 2020 году Военно-морскому флоту была передана новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", – отметил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.Кроме того, на Адмиралтейских верфях строят неатомные подводные лодки четвертого поколения. На сегодняшний день они признаны самыми современными и перспективными.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20210223/flot-1598162683.html

https://ria.ru/20210826/lenin-1747257910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, петр i, россия, морская держава