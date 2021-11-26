https://ria.ru/20211126/vengriya-1760866910.html

Венгрия рассчитывает начать производство "Спутника V" в 2022 году

Венгрия рассчитывает начать производство "Спутника V" в 2022 году - РИА Новости, 26.11.2021

Венгрия рассчитывает начать производство "Спутника V" в 2022 году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассчитывает, что производство российской вакцины "Спутник V" начнется в стране в следующем году. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:14

2021-11-26T13:14

2021-11-26T13:23

венгрия

петер сийярто

коронавирус covid-19

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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассчитывает, что производство российской вакцины "Спутник V" начнется в стране в следующем году."Очень важно, чтобы в следующем году на территории Венгрии началось производство российской вакцины "Спутник V", я очень хотел бы, чтобы в ближайшее время мы достигли договоренности по всем пунктам технологического процесса производства", - сказал он в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ.Ранее Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что Венгрия начала строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса " Спутник V" и планирует к концу следующего года ввести его в строй.Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".

https://ria.ru/20211126/sputnik_v-1760861900.html

венгрия

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венгрия, петер сийярто, коронавирус covid-19