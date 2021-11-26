https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760902470.html

В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

Полностью вакцинация от COVID-19 в РФ проведена более 60,7 миллиона раз, первым компонентом - более 69,4 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:34

2021-11-26T15:34

2021-11-26T15:35

распространение коронавируса

общество

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полностью вакцинация от COVID-19 в РФ проведена более 60,7 миллиона раз, первым компонентом - более 69,4 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла – 60 795 702 раз", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"