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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760902470.html
В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
Полностью вакцинация от COVID-19 в РФ проведена более 60,7 миллиона раз, первым компонентом - более 69,4 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:34
2021-11-26T15:35
распространение коронавируса
общество
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полностью вакцинация от COVID-19 в РФ проведена более 60,7 миллиона раз, первым компонентом - более 69,4 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла – 60 795 702 раз", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
15:34 26.11.2021 (обновлено: 15:35 26.11.2021)
 
В России более 60 миллионов человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

В России вакцинацию от COVID-19 полного цикла провели 60 795 702 раза

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полностью вакцинация от COVID-19 в РФ проведена более 60,7 миллиона раз, первым компонентом - более 69,4 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла – 60 795 702 раз", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВакциныНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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