https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760898651.html
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа - РИА Новости, 26.11.2021
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от гриппа. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:12
2021-11-26T15:12
2021-11-26T15:12
общество
грипп
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от гриппа.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что одновременное применение вакцины от гриппа и коронавируса повышает эффективность каждой из них."Мне неизвестно об этом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о вакцинации Владимира Путина от гриппа.
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html
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общество, грипп, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа
Пресс-секретарь Песков не знает, вакцинировался ли президент Путин от гриппа