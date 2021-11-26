https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760898651.html

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа - РИА Новости, 26.11.2021

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от гриппа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от гриппа. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:12

2021-11-26T15:12

2021-11-26T15:12

общество

грипп

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от гриппа.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что одновременное применение вакцины от гриппа и коронавируса повышает эффективность каждой из них."Мне неизвестно об этом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о вакцинации Владимира Путина от гриппа.

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075656.html

россия

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2021

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общество, грипп, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия