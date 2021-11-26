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"Украина может войти в состав России за неделю"
Американцы с иронией предупредили Россию о "запретных линиях Байдена" - РИА Новости, 26.11.2021
"Украина может войти в состав России за неделю"
Читатели американского журнала National Review активно обсуждают ситуацию на Украине и возможность участия американских военных в чужом конфликте. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:17
2021-11-26T10:30
в мире
украина
сша
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review активно обсуждают ситуацию на Украине и возможность участия американских военных в чужом конфликте.Поводом послужило очередное заявление Киева о том, что Россия готовит вторжение, а также его просьбы к США и странам НАТО увеличить как финансовую, так и техническую поддержку.Большинство пользователей посоветовали украинским властям не делать ставку на помощь заокеанских коллег."Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", — иронизирует Mdmeldon."Отправьте в качестве помощи Украине американских генералов, которые расскажут местным солдатам о расовой теории и гендерном разнообразии", — посоветовал dadbot5000."Если весь план Киева на случай нападения Москвы сводится к тому, чтобы умолять Вашингтон о военном вмешательстве, то Украине грозит стать еще одной областью России уже через неделю", — заключил Tomm, отметив, что других существенных шагов для противостояния украинские власти не предпринимают.Другие комментаторы призвали "держаться подальше" от происходящего, так как Украина не стоит того, чтобы из-за нее развязывать Третью мировую войну.В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.
https://ria.ru/20211126/dengi-1760811824.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, россия
10:17 26.11.2021 (обновлено: 10:30 26.11.2021)
 
Американцы с иронией предупредили Россию о "запретных линиях Байдена"

Читатели National Review: Украине лучше не ждать помощи США в случае войны с Россией

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review активно обсуждают ситуацию на Украине и возможность участия американских военных в чужом конфликте.
Поводом послужило очередное заявление Киева о том, что Россия готовит вторжение, а также его просьбы к США и странам НАТО увеличить как финансовую, так и техническую поддержку.
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"Учитывая, что творит Байден, я бы на месте президента Украины молился бы об американской "помощи" России", — написал RagnarLothbrok.

"Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", — иронизирует Mdmeldon.
"Отправьте в качестве помощи Украине американских генералов, которые расскажут местным солдатам о расовой теории и гендерном разнообразии", — посоветовал dadbot5000.
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"Если весь план Киева на случай нападения Москвы сводится к тому, чтобы умолять Вашингтон о военном вмешательстве, то Украине грозит стать еще одной областью России уже через неделю", — заключил Tomm, отметив, что других существенных шагов для противостояния украинские власти не предпринимают.
Другие комментаторы призвали "держаться подальше" от происходящего, так как Украина не стоит того, чтобы из-за нее развязывать Третью мировую войну.

"Россия якобы угрожает Украине, потому что не желает видеть на своей границе еще одну страну НАТО, а ее вступление в альянс практически гарантирует войну с русскими", — подчеркнул Leroy.

В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.
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Вчера, 22:14Авторы
Вместо пушек – мирный диалог. Украина – не повод для ссор с США
 
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