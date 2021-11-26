https://ria.ru/20211126/ukraina-1760831388.html

"Украина может войти в состав России за неделю"

Американцы с иронией предупредили Россию о "запретных линиях Байдена" - РИА Новости, 26.11.2021

"Украина может войти в состав России за неделю"

Читатели американского журнала National Review активно обсуждают ситуацию на Украине и возможность участия американских военных в чужом конфликте. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:17

2021-11-26T10:17

2021-11-26T10:30

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review активно обсуждают ситуацию на Украине и возможность участия американских военных в чужом конфликте.Поводом послужило очередное заявление Киева о том, что Россия готовит вторжение, а также его просьбы к США и странам НАТО увеличить как финансовую, так и техническую поддержку.Большинство пользователей посоветовали украинским властям не делать ставку на помощь заокеанских коллег."Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", — иронизирует Mdmeldon."Отправьте в качестве помощи Украине американских генералов, которые расскажут местным солдатам о расовой теории и гендерном разнообразии", — посоветовал dadbot5000."Если весь план Киева на случай нападения Москвы сводится к тому, чтобы умолять Вашингтон о военном вмешательстве, то Украине грозит стать еще одной областью России уже через неделю", — заключил Tomm, отметив, что других существенных шагов для противостояния украинские власти не предпринимают.Другие комментаторы призвали "держаться подальше" от происходящего, так как Украина не стоит того, чтобы из-за нее развязывать Третью мировую войну.В последнее время в западных СМИ и в Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими. По его словам, конфликт в Донбассе далек от разрешения прежде всего потому, что Киев демонстративно не выполняет обязательства по Минскими соглашениям, а Запад потакает ему в этом.

https://ria.ru/20211126/dengi-1760811824.html

https://ria.ru/20211126/prebroska-1760821818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/ukraina-1760799232.html

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сша

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, россия