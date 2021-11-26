https://ria.ru/20211126/spasateli-1760826253.html

Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе

Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе

Пять горноспасателей госпитализированы в лечебные учреждения после отравления в ходе поисковой операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:45

2021-11-26T09:45

2021-11-26T09:45

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять горноспасателей госпитализированы в лечебные учреждения после отравления в ходе поисковой операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что, по предварительным данным, у спасателей закончился кислород в ходе поисковой операции в шахте.К работам на месте происшествия привлечены 430 человек и 86 единиц техники.Задымление на шахте "Листвяжная" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 52 человека, включая шестерых спасателей, более 40 пострадали. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

кемеровская область

белово

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе