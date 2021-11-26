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Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе
Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021
Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе
Пять горноспасателей госпитализированы в лечебные учреждения после отравления в ходе поисковой операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:45
2021-11-26T09:45
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять горноспасателей госпитализированы в лечебные учреждения после отравления в ходе поисковой операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он уточнил, что, по предварительным данным, у спасателей закончился кислород в ходе поисковой операции в шахте.К работам на месте происшествия привлечены 430 человек и 86 единиц техники.Задымление на шахте "Листвяжная" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 52 человека, включая шестерых спасателей, более 40 пострадали. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:45 26.11.2021
 
Пять спасателей попали в больницу после аварии на шахте в Кузбассе

Пять горноспасателей попали в больницу после отравления метаном в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр КряжевМужчина смотрит списки пострадавших шахтеров у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Мужчина смотрит списки пострадавших шахтеров у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять горноспасателей госпитализированы в лечебные учреждения после отравления в ходе поисковой операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После отравления метаном за медицинской помощью обратились пять горноспасателей, все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительным данным, у спасателей закончился кислород в ходе поисковой операции в шахте.
К работам на месте происшествия привлечены 430 человек и 86 единиц техники.
Задымление на шахте "Листвяжная" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 52 человека, включая шестерых спасателей, более 40 пострадали. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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