https://ria.ru/20211126/sobyanin-1760819129.html

Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения

Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения - РИА Новости, 26.11.2021

Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения

Уже понятно, что из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений, но несмотря на это нужно все равно планировать будущее и быть оптимистичными, сказал РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:44

2021-11-26T08:44

2021-11-26T08:44

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уже понятно, что из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений, но несмотря на это нужно все равно планировать будущее и быть оптимистичными, сказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными", - сказал Собянин.По его словам, Москва – такой город, который не может останавливаться. "Она всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась. И также будет и впредь", - отметил мэр.

https://ria.ru/20211126/prazdniki-1760815360.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, коронавирус в россии