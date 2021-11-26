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Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения
Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения
Уже понятно, что из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений, но несмотря на это нужно все равно планировать будущее и быть оптимистичными, сказал РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:44
2021-11-26T08:44
2021-11-26T08:44
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уже понятно, что из-за COVID-19 общество будет жить в условиях ограничений, но несмотря на это нужно все равно планировать будущее и быть оптимистичными, сказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Становится очевидным, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными", - сказал Собянин.По его словам, Москва – такой город, который не может останавливаться. "Она всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась. И также будет и впредь", - отметил мэр.
https://ria.ru/20211126/prazdniki-1760815360.html
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москва, сергей собянин, коронавирус в россии
Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения
Мэр Москвы Собянин: общество будет жить с ограничениями, но нужно быть оптимистичными