https://ria.ru/20211126/shakhtery-1760852959.html

Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты

Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты - РИА Новости, 26.11.2021

Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная". РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:16

2021-11-26T12:16

2021-11-26T12:16

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная"."Мы сегодня разговаривали подробно с ребятами, которые там находятся на выздоровлении, они рассказывали о своих героях, кто в первые минуты после взрыва побежал в шахту и вытаскивал своих друзей. Мы сейчас собираем фамилии этих ребят, героев и тоже будем их представлять к награде. Потому что самое ценное - это действия как раз в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальной потерей для здоровья", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20211126/spasateli-1760825939.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе