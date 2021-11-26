https://ria.ru/20211126/shakhtery-1760852959.html
Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты
Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты - РИА Новости, 26.11.2021
Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:16
2021-11-26T12:16
2021-11-26T12:16
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что намерен представить к награде тех, кто помогал выбраться шахтёрам из шахты "Листвяжная"."Мы сегодня разговаривали подробно с ребятами, которые там находятся на выздоровлении, они рассказывали о своих героях, кто в первые минуты после взрыва побежал в шахту и вытаскивал своих друзей. Мы сейчас собираем фамилии этих ребят, героев и тоже будем их представлять к награде. Потому что самое ценное - это действия как раз в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальной потерей для здоровья", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20211126/spasateli-1760825939.html
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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты
Глава Кузбасса Цивилев представит к награде тех, кто помогал выбраться горнякам из шахты