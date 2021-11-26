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Тамбовская область
https://ria.ru/20211126/sertifikat-1760938552.html
Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол
Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол - РИА Новости, 26.11.2021
Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол
Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:47
2021-11-26T17:47
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денис мантуров
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь для местных спортшкол, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Как отметил руководитель региона, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.
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общество, тамбовская область, денис мантуров, максим егоров, россия
17:47 26.11.2021
 

Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Глава Мипромторга Денис Мантуров вручил руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь
Глава Мипромторга Денис Мантуров вручил руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь для местных спортшкол, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресел-колясок для адаптивной спортшколы и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил руководитель региона, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.
"Хоккейные клюшки передадут отделению детского хоккея клуба "Тамбов". Горные лыжи, сноуборды, кресло-коляски — областной спортивно-адаптивной школе. Региональному центру спортивной подготовки — мишенные установки. Они будут использоваться на новой биатлонной площадке на территории лыжного стадиона "В парке "Дружба", - приводит пресс-служба слова Егорова.

В пресс-службе добавили, что проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России.
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Тамбовская областьОбществоТамбовская областьДенис МантуровМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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