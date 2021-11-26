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Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол

Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол - РИА Новости, 26.11.2021

Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол

Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:47

2021-11-26T17:47

2021-11-26T17:47

тамбовская область

общество

тамбовская область

денис мантуров

максим егоров

россия

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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь для местных спортшкол, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Как отметил руководитель региона, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.

https://ria.ru/20211115/sredstva-1759119075.html

тамбовская область

россия

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2021

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общество, тамбовская область, денис мантуров, максим егоров, россия