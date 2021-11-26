Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на инвентарь для спортшкол
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Глава Мипромторга Денис Мантуров вручил руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь
ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Мипромторга Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Тамбовскую область передал руководителю региона Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь для местных спортшкол, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресел-колясок для адаптивной спортшколы и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил руководитель региона, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.
"Хоккейные клюшки передадут отделению детского хоккея клуба "Тамбов". Горные лыжи, сноуборды, кресло-коляски — областной спортивно-адаптивной школе. Региональному центру спортивной подготовки — мишенные установки. Они будут использоваться на новой биатлонной площадке на территории лыжного стадиона "В парке "Дружба", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России.
В пресс-службе добавили, что проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России.