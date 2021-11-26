https://ria.ru/20211126/robo-taksi-1760859544.html
Робо-такси введены в коммерческую эксплуатацию в Пекине
Робо-такси введены в коммерческую эксплуатацию в Пекине - РИА Новости, 26.11.2021
Робо-такси введены в коммерческую эксплуатацию в Пекине
Полностью роботизированные такси введены 25 ноября в коммерческую эксплуатацию в Пекине. Первые лицензии операторов коммерческих беспилотников с шашечками... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:38
2021-11-26T12:38
2021-11-26T12:38
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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Полностью роботизированные такси введены 25 ноября в коммерческую эксплуатацию в Пекине. Первые лицензии операторов коммерческих беспилотников с шашечками получили стартапы Apollo Go от Baiduи Pony.ai от Toyota – они вывели свои робо-такси на дороги пекинской зоны экономико-технологического развития территорией 60 квадратных километров.Автономные таксомоторы будут колесить по дорогам общей протяженностью 350 километров. Вызвать их может любой желающий через мобильное приложение или на специальной остановке.Операторы робо-такси намерены стремительно расширять свой бизнес. Так, по планам, Apollo Go будет действовать в 65 городах к 2025 году и в 100 городах Китая к 2030 году. К тому моменту службы робо-такси будут контролировать до 60% китайского рынка мобильности по требованию. Через десять лет объем рынка услуг роботизированных таксомоторов в КНР превысит 1,3 триллион юаней (203,5 миллиардов долларов).
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экономика, технологии, китай, пекин