https://ria.ru/20211126/reestr-1760983691.html

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика* - РИА Новости, 26.11.2021

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Олега Еланчика*, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:37

2021-11-26T21:37

2021-11-26T21:38

общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Олега Еланчика*, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ."26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович*", - говорится в сообщении*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html

россия

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2021

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общество, россия