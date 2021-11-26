https://ria.ru/20211126/reestr-1760983691.html
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика* - РИА Новости, 26.11.2021
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Олега Еланчика*, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:37
2021-11-26T21:37
2021-11-26T21:38
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Олега Еланчика*, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ."26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович*", - говорится в сообщении*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, россия
21:37 26.11.2021 (обновлено: 21:38 26.11.2021)
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Еланчика*
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов активиста Олега Еланчика*