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Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии

Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии - РИА Новости, 26.11.2021

Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:22

2021-11-26T19:22

2021-11-26T19:22

тамбовская область

тамбовская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

максим егоров

россия

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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с главой Тамбовской области Максимом Егоровым программу господдержки индустриальных предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Компания "Фарадей" - поставщик специализированной обуви для армии и силовых структур России. Предприятия поставляет продукцию в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.На площадке "Фарадея" Мантуров и Егоров осмотрели промышленную выставку, где свои перспективные проекты представили руководители девяти ведущих тамбовских предприятий."Тамбовская область имеет богатый производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития. Сегодня состоялся результативный диалог с руководством области и крупных индустриальных предприятий по вопросам увеличения объемов востребованной продукции. Минпромторг готов оказывать поддержку производства уникальной продукции, производства в сферах импортозамещения, в том числе через Фонд развития промышленности", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.В свою очередь, Егоров заявил о намерении оказывать поддержку высокотехнологических производств через региональный Фонд развития промышленности.Он подчеркнул, что одна из главных задач сегодня - осуществить капитализацию регионального Фонда развития промышленности."Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, максим егоров, россия