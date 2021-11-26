Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211126/proizvodstvo-1760962005.html
Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии
Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии - РИА Новости, 26.11.2021
Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:22
2021-11-26T19:22
тамбовская область
тамбовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
максим егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760961727_0:229:675:609_1920x0_80_0_0_7d06e2a1477dba5742c85f767eba9b3b.jpg
ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с главой Тамбовской области Максимом Егоровым программу господдержки индустриальных предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Компания "Фарадей" - поставщик специализированной обуви для армии и силовых структур России. Предприятия поставляет продукцию в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.На площадке "Фарадея" Мантуров и Егоров осмотрели промышленную выставку, где свои перспективные проекты представили руководители девяти ведущих тамбовских предприятий."Тамбовская область имеет богатый производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития. Сегодня состоялся результативный диалог с руководством области и крупных индустриальных предприятий по вопросам увеличения объемов востребованной продукции. Минпромторг готов оказывать поддержку производства уникальной продукции, производства в сферах импортозамещения, в том числе через Фонд развития промышленности", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.В свою очередь, Егоров заявил о намерении оказывать поддержку высокотехнологических производств через региональный Фонд развития промышленности.Он подчеркнул, что одна из главных задач сегодня - осуществить капитализацию регионального Фонда развития промышленности."Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - сказал Егоров.
https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760961727_0:231:675:737_1920x0_80_0_0_b06a12f5e62b1b61dba5b956cc8e3d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, максим егоров, россия
19:22 26.11.2021
 

Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии

© Фото : Администрация Тамбовской областиДенис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии
Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с главой Тамбовской области Максимом Егоровым программу господдержки индустриальных предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Компания "Фарадей" - поставщик специализированной обуви для армии и силовых структур России. Предприятия поставляет продукцию в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
"Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на уникальной подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.
Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год. Это производство не имеет аналогов в России и является отражением развития программы импортозамещения. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест, - сказал представитель пресс-службы.
На площадке "Фарадея" Мантуров и Егоров осмотрели промышленную выставку, где свои перспективные проекты представили руководители девяти ведущих тамбовских предприятий.
"Тамбовская область имеет богатый производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития. Сегодня состоялся результативный диалог с руководством области и крупных индустриальных предприятий по вопросам увеличения объемов востребованной продукции. Минпромторг готов оказывать поддержку производства уникальной продукции, производства в сферах импортозамещения, в том числе через Фонд развития промышленности", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, Егоров заявил о намерении оказывать поддержку высокотехнологических производств через региональный Фонд развития промышленности.
"Новые современные производства, как на "Фарадее", - это гордость Тамбовщины. Только с применением высоких технологий можно успешно конкурировать и повышать производительность труда. Такие производства нам и нужны", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он подчеркнул, что одна из главных задач сегодня - осуществить капитализацию регионального Фонда развития промышленности.
"Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - сказал Егоров.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:11Тамбовская область
Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом
 
Тамбовская областьТамбовская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровМаксим ЕгоровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
Лента новостейМолния
Эксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским