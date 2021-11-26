Денис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии
© Фото : Администрация Тамбовской областиДенис Мантуров открыл в Тамбовской области производство обуви для армии
© Фото : Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыл новое производство обуви спецназначения на площадке компании "Фарадей" в городе Рассказово и обсудил с главой Тамбовской области Максимом Егоровым программу господдержки индустриальных предприятий региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Компания "Фарадей" - поставщик специализированной обуви для армии и силовых структур России. Предприятия поставляет продукцию в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
"Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на уникальной подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.
Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год. Это производство не имеет аналогов в России и является отражением развития программы импортозамещения. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест, - сказал представитель пресс-службы.
Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год. Это производство не имеет аналогов в России и является отражением развития программы импортозамещения. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест, - сказал представитель пресс-службы.
На площадке "Фарадея" Мантуров и Егоров осмотрели промышленную выставку, где свои перспективные проекты представили руководители девяти ведущих тамбовских предприятий.
"Тамбовская область имеет богатый производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития. Сегодня состоялся результативный диалог с руководством области и крупных индустриальных предприятий по вопросам увеличения объемов востребованной продукции. Минпромторг готов оказывать поддержку производства уникальной продукции, производства в сферах импортозамещения, в том числе через Фонд развития промышленности", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, Егоров заявил о намерении оказывать поддержку высокотехнологических производств через региональный Фонд развития промышленности.
"Новые современные производства, как на "Фарадее", - это гордость Тамбовщины. Только с применением высоких технологий можно успешно конкурировать и повышать производительность труда. Такие производства нам и нужны", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он подчеркнул, что одна из главных задач сегодня - осуществить капитализацию регионального Фонда развития промышленности.
"Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - сказал Егоров.