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Тамбовская область
https://ria.ru/20211126/proizvodstvo-1760939243.html
В Тамбовской области дали старт производству нитриловых перчаток
В Тамбовской области дали старт производству нитриловых перчаток - РИА Новости, 26.11.2021
В Тамбовской области дали старт производству нитриловых перчаток
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыли единственное в стране производство нитриловых РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:49
2021-11-26T17:49
тамбовская область
экономика
тамбовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
максим егоров
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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыли единственное в стране производство нитриловых перчаток с тактильными свойствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, запуск нового производствана Тамбовском пороховом заводе проекта стал возможным благодаря поддержке Минпромторга.Как отметил на церемонии открытия производства врио главы администрации Тамбовской области, этотинвестиционный проект важен для всей страны. "Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. К тому же выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками: их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием", - приводит пресс-служба слова Егорова.В пресс-службе добавили, что максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тысяч пар в сутки или 255 миллионов пар в год. Ожидаемый социальный эффект - создание 500 новых рабочих мест.
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экономика, тамбовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, максим егоров
17:49 26.11.2021
 

В Тамбовской области дали старт производству нитриловых перчаток

© Depositphotos / Alexander GolubevМедсестра поправляет перчатки
Медсестра поправляет перчатки - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Alexander Golubev
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ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыли единственное в стране производство нитриловых перчаток с тактильными свойствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, запуск нового производствана Тамбовском пороховом заводе проекта стал возможным благодаря поддержке Минпромторга.
"Проект разработали с учетом уже имеющихся производственных мощностей Тамбовского порохового завода. Здесь будут размещены 16 производственных линий, на которых будут производиться латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами. В настоящее время установлены двепроизводственные линии, проводятся монтажные работы на третьей линии", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил на церемонии открытия производства врио главы администрации Тамбовской области, этотинвестиционный проект важен для всей страны. "Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. К тому же выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками: их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием", - приводит пресс-служба слова Егорова.

В пресс-службе добавили, что максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тысяч пар в сутки или 255 миллионов пар в год. Ожидаемый социальный эффект - создание 500 новых рабочих мест.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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