В Тамбовской области дали старт производству нитриловых перчаток
ТАМБОВ, 26 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу открыли единственное в стране производство нитриловых перчаток с тактильными свойствами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, запуск нового производствана Тамбовском пороховом заводе проекта стал возможным благодаря поддержке Минпромторга.
"Проект разработали с учетом уже имеющихся производственных мощностей Тамбовского порохового завода. Здесь будут размещены 16 производственных линий, на которых будут производиться латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами. В настоящее время установлены двепроизводственные линии, проводятся монтажные работы на третьей линии", - сказал представитель пресс-службы.
Как отметил на церемонии открытия производства врио главы администрации Тамбовской области, этотинвестиционный проект важен для всей страны. "Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. К тому же выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками: их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием", - приводит пресс-служба слова Егорова.
В пресс-службе добавили, что максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тысяч пар в сутки или 255 миллионов пар в год. Ожидаемый социальный эффект - создание 500 новых рабочих мест.
В пресс-службе добавили, что максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тысяч пар в сутки или 255 миллионов пар в год. Ожидаемый социальный эффект - создание 500 новых рабочих мест.