https://ria.ru/20211126/prezident-1760876039.html

Зеленский заявил, что пока не принял решения о втором сроке

Зеленский заявил, что пока не принял решения о втором сроке - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский заявил, что пока не принял решения о втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение о втором президентском сроке, его должно принять общество, также будет обсуждать это с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:59

2021-11-26T13:59

2021-11-26T14:42

владимир зеленский

в мире

украина

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение о втором президентском сроке, его должно принять общество, также будет обсуждать это с семьей."Сразу, что касается второго срока. Я точно не решаю этот вопрос. Еще раз говорю, решать будет общество. Я не принял это решение (баллотироваться на второй срок – ред.)… Буду принимать это решение в том числе с семьей… Буду решать, если можно, позднее. Есть много вызовов, которые я хочу закончить и сделать", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Вместе с тем Зеленский заявил, что не будет бороться за власть, но захочет завершить начатые дела, в том числе закончить войну в Донбассе. "Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало… Я также борюсь за какие-то важные вещи, важные для меня. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", - добавил он.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760523491.html

украина

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владимир зеленский, в мире, украина