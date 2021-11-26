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Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении
Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 26.11.2021
Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении
29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам трехсторонних российско-азербайджано-армянских переговоров в Сочи.
2021-11-26T10:42
2021-11-26T10:42
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- политолог, редактор сайта Научного общества кавказоведов kavkazoved.info Андрей АРЕШЕВ.К разговору приглашены: - директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ, эксперты МГИМО МИД России.26 ноября в Сочи пройдут переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:42 26.11.2021
 

Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении

Читать ria.ru в
29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам трехсторонних российско-азербайджано-армянских переговоров в Сочи.
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- политолог, редактор сайта Научного общества кавказоведов kavkazoved.info Андрей АРЕШЕВ.
К разговору приглашены:
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ, эксперты МГИМО МИД России.
26 ноября в Сочи пройдут переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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