https://ria.ru/20211126/politika-1760835249.html

Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении

Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 26.11.2021

Круглый стол по итогам переговоров глав России, Азербайджана и Армении

29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по итогам трехсторонних российско-азербайджано-армянских переговоров в Сочи.

2021-11-26T10:42

2021-11-26T10:42

2021-11-26T10:42

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- политолог, редактор сайта Научного общества кавказоведов kavkazoved.info Андрей АРЕШЕВ.К разговору приглашены: - директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ, эксперты МГИМО МИД России.26 ноября в Сочи пройдут переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы