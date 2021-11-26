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Жителя Пензы, изнасиловавшего и убившего девочку, посадили пожизненно
Жителя Пензы, изнасиловавшего и убившего девочку, посадили пожизненно - РИА Новости, 26.11.2021
Жителя Пензы, изнасиловавшего и убившего девочку, посадили пожизненно
Пензенский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 14-летней девочки, которое он... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:21
2021-11-26T15:21
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 14-летней девочки, которое он совершил спустя четыре года после отбывания срока за аналогичное преступление, сообщила пресс-служба суда.Днем 22 мая 2020 года девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По обвинению в изнасиловании и убийстве был арестован 41-летний житель села Засечное близ Пензы, ранее судимый за убийство ребенка. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный заявил, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. По данным СК, вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался."В результате А. приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Решением суда в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в 1 миллион рублей, а также материальный ущерб", - говорится в сообщении.Суд учел, что в 2000 году подсудимый совершил аналогичное преступление и получил 15 лет колонии за то, что убил девочку, чтобы скрыть попытку надругаться над ней. В пресс-службе отметили, что на момент нового преступления, спустя четыре года после освобождения, он имел неснятую и непогашенную судимость, в результате суд расценил действия фигуранта как особо опасный рецидив.Подсудимый вину в суде не признал и просил вынести оправдательный приговор. При этом гособвинитель из-за отсутствия достаточных доказательств отказался в суде от ранее предъявленного обвинения в изнасиловании.Управление СК РФ по региону уточняет, что фигурант признан виновным по статьям УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "Насильственные действия сексуального характера".Ранее прокуратура после гибели девочки указала на отсутствие со стороны местных властей должного контроля за многодетной семьей, в которой рос ребенок, а также на пробелы в работе полиции по профилактике преступности.
https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html
https://ria.ru/20211020/pedofiliya-1755430167.html
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происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:21 26.11.2021
 
Жителя Пензы, изнасиловавшего и убившего девочку, посадили пожизненно

Пензенского рецидивиста, изнасиловавшего и убившего девочку, осудили на пожизненный срок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 14-летней девочки, которое он совершил спустя четыре года после отбывания срока за аналогичное преступление, сообщила пресс-служба суда.
Днем 22 мая 2020 года девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая в лесополосе в Первомайском районе Пензы нашли ее тело с признаками насильственной смерти. По обвинению в изнасиловании и убийстве был арестован 41-летний житель села Засечное близ Пензы, ранее судимый за убийство ребенка. На видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного УМВД, задержанный заявил, что задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. По данным СК, вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.
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"В результате А. приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Решением суда в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в 1 миллион рублей, а также материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Суд учел, что в 2000 году подсудимый совершил аналогичное преступление и получил 15 лет колонии за то, что убил девочку, чтобы скрыть попытку надругаться над ней. В пресс-службе отметили, что на момент нового преступления, спустя четыре года после освобождения, он имел неснятую и непогашенную судимость, в результате суд расценил действия фигуранта как особо опасный рецидив.
Подсудимый вину в суде не признал и просил вынести оправдательный приговор. При этом гособвинитель из-за отсутствия достаточных доказательств отказался в суде от ранее предъявленного обвинения в изнасиловании.
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Управление СК РФ по региону уточняет, что фигурант признан виновным по статьям УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "Насильственные действия сексуального характера".
Ранее прокуратура после гибели девочки указала на отсутствие со стороны местных властей должного контроля за многодетной семьей, в которой рос ребенок, а также на пробелы в работе полиции по профилактике преступности.
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