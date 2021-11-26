https://ria.ru/20211126/oligarkhi-1760867579.html
Зеленский заявил о начале большой войны с олигархами
Зеленский заявил о начале большой войны с олигархами - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский заявил о начале большой войны с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в начале "большой войны" с олигархами, "их щупальца везде", но к большому бизнесу власть относится с... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:16
2021-11-26T13:16
2021-11-26T13:28
украина
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в начале "большой войны" с олигархами, "их щупальца везде", но к большому бизнесу власть относится с уважением."Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их (олигархов – ред.) щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760867678.html
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украина, в мире, владимир зеленский
13:16 26.11.2021 (обновлено: 13:28 26.11.2021)
Зеленский заявил о начале большой войны с олигархами
Президент Украины Зеленский: страна в начале "большой войны" с олигархами